Одноклассники запустили ссылки в «Моментах» для официальных профилей

Новый инструмент будет полезен блогерам и известным личностям, которые регулярно взаимодействуют с аудиторией в ОК с помощью своего личного профиля. Добавить ссылку можно при публикации исчезающих фото и видео в мобильных приложениях ОК на Android и iOS. Для этого нужно кликнуть на иконку с обозначением гиперссылки, затем выбрать название кнопки и указать URL адрес. При этом просмотр «моментов» со ссылками доступен не только со смартфонов и планшетов, но и в десктопной и мобильной версиях соцсети.