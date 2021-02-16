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Металлоинвест представил Стратегию качественных изменений

16 февраля 2021, 08:01
Фото: «Металлоинвест»
Компания «Металлоинвест», ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа на мировом рынке, один из крупнейших региональных производителей высококачественной стали, представила Стратегию качественных изменений, рассчитанную до 2032 года.

«У нас есть чёткое понимание происходящих в мире процессов, наших сильных сторон и направлений развития, — подчеркнул генеральный директор Компании Назим Эфендиев на презентации Стратегии для сотрудников. — Миссия Металлоинвеста — быть основой эволюции современной металлургии для будущих поколений. Мы видим нашу компанию мировым лидером в производстве высококачественной железорудной, металлизованной и стальной продукции, создающим ответственную металлургию будущего на основе открытого партнёрства. Продукция Металлоинвеста лежит в основе движения металлургической отрасли в сторону внедрения „зелёных“ технологий и снижения углеродного следа».

Базовые принципы, заложенные в Стратегию, — Качество, Экология, Партнёрство и Развитие.

Стратегические приоритеты Компании: рост маржинальности продаж, повышение операционной и управленческой эффективности, устойчивое развитие.

Реализация Стратегии качественных изменений планируется в два этапа.

До 2026 г. — Оптимизация товарного баланса. Цель — повышение маржинальности и обеспечение устойчивого сбыта на высокодоходных рынках за счёт достижения соответствия производственных возможностей максимальным требованиям рынка.

До 2032 г. — Глобальное лидерство. Цель — укрепление ведущих позиций в производстве высококачественной железорудной, металлизованной и стальной продукции с использованием «зелёных» технологий.

Ключевым производственным приоритетом Металлоинвеста являются безопасные и комфортные условия труда. 2021 год объявлен годом Производственной безопасности. Будут реализованы мероприятия по повышению культуры безопасного производства, программы по транспортной и газовой безопасности.

Мы стратегически видим себя как самую безопасную компанию в горно-металлургическом сегменте. Для достижения этой цели необходимо менять подход к безопасности, менять наше собственное отношение. Каждый сотрудник должен осознавать ответственность за себя, за жизнь и здоровье своих коллег.Андрей Черепов, заместитель генерального директора по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды

Разработана и реализуется масштабная программа по ремонту непроизводственных помещений.

Продолжится трансформация бизнес-процессов на основе цифровых технологий, будут внедряться новые подходы к оценке компетенций, подготовке кадрового резерва, новых методик обучения, развитию управленческих навыков.

Заместитель генерального директора по организационному развитию и управлению персоналом Андрей Белышев подчеркнул, что реализация намеченных планов в срок, качественно и с максимальной эффективностью возможна только при наличии соответствующих знаний и умений, желания идти вперёд и развиваться в профессиональном плане.

Нацеленность на результат, готовность к изменениям, уважение и партнёрство, забота о человеке и окружающей среде — основные ценности Компании. Связующим элементом выступает открытый диалог. Только на его основе можно выстроить эффективное и долгосрочное взаимодействие со всеми заинтересованными в происходящих изменениях сторонами. Безусловным приоритетом для Металлоинвеста остаются интересы сотрудников Компании и жителей городов и регионов присутствия.

«Нам важен открытый обмен мнениями, обратная связь. Это является частью большой работы по созданию команды единомышленников, частью корпоративной культуры Компании — отметила заместитель генерального директора по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям Металлоинвест Юлия Мазанова. — Сегодняшнее мероприятие, в ходе которого мы получаем вопросы на самые актуальные темы, — это очередной шаг в этом направлении».

Обращаясь к работникам предприятий Металлоинвеста, Назим Эфендиев объявил о новом повышении заработной платы, запланированном на 2021 год.

«Мы хотим сделать это в два этапа, первый из которых произойдёт уже с 1 марта, — отметил Назим Эфендиев. — Перспективная задача, которую ставят акционеры, — повышение заработной платы до уровня лучших стандартов в горно-металлургической отрасли».

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#Новости#Металлоинвест#Экономика
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