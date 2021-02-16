Металлоинвест представил Стратегию качественных изменений

Мы стратегически видим себя как самую безопасную компанию в горно-металлургическом сегменте. Для достижения этой цели необходимо менять подход к безопасности, менять наше собственное отношение. Каждый сотрудник должен осознавать ответственность за себя, за жизнь и здоровье своих коллег.Андрей Черепов, заместитель генерального директора по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды