Карацев сыграет с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем

Новак Джокович в четырёх сетах (6-7 6-2 6-4 7-6) обыграл немецкого теннисиста Александра Зверева на стадии 1/4 финала открытого чемпионата Австралии по теннису. За право выйти в финал серб сыграет с представителем России Асланом Карацевым, которые ранее так же в четырёх сетах оказался сильнее болгарина Григора Димитрова, сообщает “Советский спорт”.