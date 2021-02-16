Карацев сыграет с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем

Posted 16 февраля 2021, 17:14
Published 16 февраля 2021, 17:14
Modified 18 сентября 2022, 11:26
Updated 18 сентября 2022, 11:26
Новак Джокович в четырёх сетах (6-7 6-2 6-4 7-6) обыграл немецкого теннисиста Александра Зверева на стадии 1/4 финала открытого чемпионата Австралии по теннису. За право выйти в финал серб сыграет с представителем России Асланом Карацевым, которые ранее так же в четырёх сетах оказался сильнее болгарина Григора Димитрова, сообщает “Советский спорт”.
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
1/4 финала
Новак Джокович (Сербия, 1) – Александр Зверев (Германия, 6) – 6:7 (6:8), 6:2, 6:4, 7:6 (8:6)