bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 февраля 2021, 17:14

Published 16 февраля 2021, 17:14

Modified 18 сентября 2022, 11:26

Updated 18 сентября 2022, 11:26

Карацев сыграет с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем

16 февраля 2021, 17:14
Это будет их первая встреча между собой.

Новак Джокович в четырёх сетах (6-7 6-2 6-4 7-6) обыграл немецкого теннисиста Александра Зверева на стадии 1/4 финала открытого чемпионата Австралии по теннису. За право выйти в финал серб сыграет с представителем России Асланом Карацевым, которые ранее так же в четырёх сетах оказался сильнее болгарина Григора Димитрова, сообщает “Советский спорт”.

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

1/4 финала

Новак Джокович (Сербия, 1) – Александр Зверев (Германия, 6) – 6:7 (6:8), 6:2, 6:4, 7:6 (8:6)

#Новости#Спорт
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика