Загоревшаяся дверь заставила 20 белгородцев выйти на мороз рано утром

Рабочая неделя для жителей многоквартирного дома на улице Садовая в Белгороде началась экстремально. В 6:45 утра в пожарную службу поступил звонок с сообщением о пожаре в квартире на пятом этаже.
Как рассказали ИА «Бел.Ру» в пресс-службе МЧС, пострадавших в пожаре нет. Однако происшествие заставило 20 человек эвакуироваться на улицу. Люди вышли самостоятельно, помощь спасателей не потребовалась.
Причины возгорания уточняются. Известно, что в квартире загорелась входная дверь, огонь повредил 2 кв. м площади. Пожар полностью ликвидировали за десять минут.