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Загоревшаяся дверь заставила 20 белгородцев выйти на мороз рано утром

15 февраля 2021, 07:06
Фото: pixabay.com
В областном центре спасатели устранили пожар в квартире на улице Садовая. Обошлось без пострадавших, но людям пришлось эвакуироваться на улицу.

Рабочая неделя для жителей многоквартирного дома на улице Садовая в Белгороде началась экстремально. В 6:45 утра в пожарную службу поступил звонок с сообщением о пожаре в квартире на пятом этаже.

Как рассказали ИА «Бел.Ру» в пресс-службе МЧС, пострадавших в пожаре нет. Однако происшествие заставило 20 человек эвакуироваться на улицу. Люди вышли самостоятельно, помощь спасателей не потребовалась.

Причины возгорания уточняются. Известно, что в квартире загорелась входная дверь, огонь повредил 2 кв. м площади. Пожар полностью ликвидировали за десять минут.

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