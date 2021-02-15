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В Белгороде дворника убило током. Его дочь отсудила 450 тысяч рублей

15 февраля 2021, 11:06
Фото: Бел.Ру
Девушка отсудила почти полмиллиона рублей за смерть своего отца. Подробности трагедии рассказали в прокуратуре областного центра.

Дворник во время работы зашёл в трансформаторную подстанцию, где его ударило током — он скончался на месте. Дочь мужчины потребовала компенсацию морального вреда, который принесла ей смерть отца.

Уголовное дело после не возбудили, потому что мужчина зашёл в трансформаторную будку по своей инициативе.

Однако, согласно правилам по охране труда, при использовании электроустановок необходимо их запирать на замок, ключи от которого должны быть у собственника. В день смерти мужчины трансформаторная подстанция была временно открыта из-за технических работ. В таких ситуациях собственник несёт ответственность за вред, который может причинить опасный объект.

По решению Октябрьского районного суда, родственница погибшего дворника получит 450 тысяч рублей.

#Новости#Суд#Удар током#Дворник#Компенсация#Происшествия
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