В Белгороде дворника убило током. Его дочь отсудила 450 тысяч рублей

Дворник во время работы зашёл в трансформаторную подстанцию, где его ударило током — он скончался на месте. Дочь мужчины потребовала компенсацию морального вреда, который принесла ей смерть отца.
Уголовное дело после не возбудили, потому что мужчина зашёл в трансформаторную будку по своей инициативе.
Однако, согласно правилам по охране труда, при использовании электроустановок необходимо их запирать на замок, ключи от которого должны быть у собственника. В день смерти мужчины трансформаторная подстанция была временно открыта из-за технических работ. В таких ситуациях собственник несёт ответственность за вред, который может причинить опасный объект.
По решению Октябрьского районного суда, родственница погибшего дворника получит 450 тысяч рублей.