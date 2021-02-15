В Белгороде дворника убило током. Его дочь отсудила 450 тысяч рублей

Однако, согласно правилам по охране труда, при использовании электроустановок необходимо их запирать на замок, ключи от которого должны быть у собственника. В день смерти мужчины трансформаторная подстанция была временно открыта из-за технических работ. В таких ситуациях собственник несёт ответственность за вред, который может причинить опасный объект.