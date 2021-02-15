Терапевтический корпус горбольницы № 2 планируют вернуть к прежнему режиму работы

Коечный фонд на 85% занят. Иконников объяснил, что депздрав должен держать в запасе минимум 10-15% коечного фонда. «Это для того, чтобы понимать, что ситуация в любой момент может повернуться в любую сторону. Должен быть резерв, если вдруг мы поймём, что койки заполняются. Если мы будем наблюдать уменьшение коек, будем вводить новые. Ранее мы наблюдали 30% свободных коек, а сейчас — 15%, так как часть уже вывели», — уточнил чиновник.