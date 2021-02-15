Терапевтический корпус горбольницы № 2 планируют вернуть к прежнему режиму работы

Хирургический корпус городской больницы № 2 в Белгороде возвращается к плановому режиму работы 1 марта. Находящихся там пациентов с коронавирусом долечивают, а новых с 10 февраля не принимают. Главврач Роман Проценко уточнил, что COVID-положительные больные будут поступать в терапевтический корпус и корпус, расположенный на площадке бывшей 1-й горбольницы.
Однако на брифинге по ситуации с коронавирусом в Белгородской области 15 февраля глава департамента здравоохранения региона обмолвился, что в планах у депздрава – освобождение терапевтического корпуса от COVID-пациентов. Об этом он рассказал, когда отвечал на вопрос, где ещё планируют выводить койки из ковидного фонда.
В ближайшие дни пока не планируем выводить койки. Будем придерживаться того плана, который мы наметили. Посмотрим, где коечный фонд не задействован, как в Чернянке, Борисовке, Шебекино. Их вывели. Дальше будем смотреть. Но, скорее всего, рассмотрим вывод терапевтического корпуса. Но пока — это лишь планы. Андрей Иконников
Коечный фонд на 85% занят. Иконников объяснил, что депздрав должен держать в запасе минимум 10-15% коечного фонда. «Это для того, чтобы понимать, что ситуация в любой момент может повернуться в любую сторону. Должен быть резерв, если вдруг мы поймём, что койки заполняются. Если мы будем наблюдать уменьшение коек, будем вводить новые. Ранее мы наблюдали 30% свободных коек, а сейчас — 15%, так как часть уже вывели», — уточнил чиновник.
Напомним, 3 февраля на «Бел.Ру» писали о выводе в общий фонд 257 коек: 90 — в Шебекино, 37 — в Чернянке, 30 — в Новом Осколе и 100 — в Прохоровке.