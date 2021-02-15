Новые назначения и акция против крематория: чем запомнился понедельник в Белгороде

В Белгороде прошёл флешмоб против строительства крематория в микрорайоне Юго-Западный 2.2. Местные жители собрались вчера, 14 февраля, и записали видео. Люди призывают власть области думать о живых, а не о мёртвых, а также перенести крематорий подальше от жилых домов. По мнению участников видео, в городе и микрорайонах ИЖС и без того плохая экология из-за свалок мусора, агрохолдингов и выбросов в атмосферу.