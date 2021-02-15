Новые назначения и акция против крематория: чем запомнился понедельник в Белгороде

Сегодня, 15 февраля, в своём telegram-канале врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о новых назначениях в областном правительстве. Исполняющим обязанности первого заместителя губернатора он назначил Евгения Мирошникова, а руководителем администрации губернатора — Алексея Семенихина. Немного позже на оперативном совещании глава региона аргументировал свой выбор. По его словам, Мирошников является лучшим директором отраслевого департамента цифрового развития РФ по итогам 2019 года, а Семенихин — человек, который имеет большой опыт работы в федеральных органах государственной власти.
Региональный департамент здравоохранения озвучил среднюю зарплату врачей скорой помощи в области — без учёта выплат за работу с пациентами с COVID-19 она составляет 70 442 рубля. Если же надбавки учесть, то средняя сумма вырастет до 93 603 рублей.
В Белгороде прошёл флешмоб против строительства крематория в микрорайоне Юго-Западный 2.2. Местные жители собрались вчера, 14 февраля, и записали видео. Люди призывают власть области думать о живых, а не о мёртвых, а также перенести крематорий подальше от жилых домов. По мнению участников видео, в городе и микрорайонах ИЖС и без того плохая экология из-за свалок мусора, агрохолдингов и выбросов в атмосферу.