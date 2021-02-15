Несертифицированную какаовеллу не пропустили в Белгород

Интересно, что какаовелла — побочный отход после производства тёртого какао. Однако она популярна в сельском хозяйстве — при мульчировании почвы и изготовлении комбикорма для животных. Из неё делают порошок, дополнительно измельчая. Также какаовелла используется в качестве сырья в фармацевтике. А при сжигании какаовеллы можно получить большое количество тепловой энергии.