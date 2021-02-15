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Несертифицированную какаовеллу не пропустили в Белгород

15 февраля 2021, 09:38
Фото: pixabay.com
В пункте пропуска «Нехотеевка» на территории Белгородской области с Украины не пропустили какаовеллу без фитосанитарного сертификата.

Юридическое лицо пыталось ввезти с Украины партию какаовеллы — оболочки шелухи бобов какао. Для ввоза на территорию России какаовеллы нужен фитосанитарный сертификат, потому что этот продукт подлежит фитосанитарному надзору.

У перевозчика сертификата не оказалось. Поэтому какаовелла вернулась на Украину.

Интересно, что какаовелла — побочный отход после производства тёртого какао. Однако она популярна в сельском хозяйстве — при мульчировании почвы и изготовлении комбикорма для животных. Из неё делают порошок, дополнительно измельчая. Также какаовелла используется в качестве сырья в фармацевтике. А при сжигании какаовеллы можно получить большое количество тепловой энергии.

#Новости#Нехотеевка#Россельхозадзор#Таможня#Какао#Происшествия
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