Начальник управления физкультуры и спорта напишет объяснительную Гладкову

В основном, была обеспокоенность среди жителей микрорайонов ИЖС, что на следующий день после сильного снегопада они не смогут выехать. Мы отработали ночью. Утром у нас обращений повторных не было. На сегодняшний день привлекли дополнительную технику, работаем круглосуточно, в том числе и с управляющими компаниями, неотработанных жалоб нет. Рост обращений также был связан с ДТП на федеральной трассе «М2», там образовалась пробка порядка 2 км. Дорогу привели в нормативное состояние.Андрей Чесноков