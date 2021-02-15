Начальник управления физкультуры и спорта напишет объяснительную Гладкову

Сегодня, 15 февраля, прошло оперативное совещание правительства Белгородской области. Как отметил врио главы региона Вячеслав Гладков, по итогам прошлой недели больше всего белгородцы жаловались на дороги. На втором месте — здравоохранение, на третьем — ЖКХ, на четвёртом — транспорт, на пятом — благоустройство и на шестом — образование.
Муниципалитеты, которые позволили себе иметь просроченные сообщения, на сегодняшний день исправились. А вот от управления физической культуры и спорта Белгородской области улучшенную динамику не получили. Поэтому я прошу руководителя управления подготовить объяснительную, почему много нарушений, и зайти ко мне.Вячеслав Гладков
Что касается новых сообщений от белгородцев, глава региона отметил, что больше всего жалоб поступило в Старооскольском горокруге. Люди были недовольны чисткой дорог, некачественным отоплением и водоснабжением и очередями в поликлиниках. Увеличилось количества жалоб в Яковлевском горокруге и Борисовском районе.
Поэтому в ходе совещания Гладков попросил глав муниципалитетов объясниться. Что касается Старооскольского горокруга, глава администрации Александр Сергиенко доложил, что проблемы с водоснабжением были связаны с аварийной ситуацией по ул. Мира, которую уже устранили, а касательно снега — в муниципалитете не смогли одномоментно убрать 600 км дорог.
Все жалобы фиксировались в аварийно-диспетчерской службе управления ГОЧС, все заявки отработали: все дороги и пешеходные тротуары посыпали и очистили. Одномоментно убрать 600 км дорог и привести их в нормативное состояние по микрорайонам ИЖС невозможно. В первую очередь мы работаем по дорогам, где передвигается общественный и городской транспорт и вблизи социальных объектов, во вторую — выходим в микрорайоны ИЖС. На сегодняшний день просроченных сообщений нет.Александр Сергиенко
В Яковлевском горокруге, как отметил глава Андрей Чесноков, по очистке дорог на прошлой неделе поступило на 15 обращений больше.
В основном, была обеспокоенность среди жителей микрорайонов ИЖС, что на следующий день после сильного снегопада они не смогут выехать. Мы отработали ночью. Утром у нас обращений повторных не было. На сегодняшний день привлекли дополнительную технику, работаем круглосуточно, в том числе и с управляющими компаниями, неотработанных жалоб нет. Рост обращений также был связан с ДТП на федеральной трассе «М2», там образовалась пробка порядка 2 км. Дорогу привели в нормативное состояние.Андрей Чесноков
Больше вопросов по качеству уборки снега у Гладкова возникли к главе Борисовского района Николаю Давыдову. По словам руководителя муниципалитета, в Борисовке не могут почистить центр посёлка, потому что нужно вывезти снег.
Такая ситуация не только у вас. Она везде, и мы понимаем, что Белгород, Белгородский район, Яковлевский, Старооскольский, Губкинский горокруга с учётом количества людей гораздо в худшей ситуации, чем вы. Важно соблюдать регламент выполнения работ и осуществлять контроль.Вячеслав Гладков