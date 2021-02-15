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Евгений Мирошников назначен первым заместителем губернатора Белгородской области

15 февраля 2021, 05:27
Фото: ИА «Бел.Ру»
О переменах в правительстве врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал 15 февраля в своём telegram-канале.

Исполняющим обязанности первого заместителя губернатора назначен Евгений Мирошников. Он руководит департаментом цифрового развития Белгородской области. Отмечается, что в 2020 году он признан «IT-лидером года» всероссийского конкурса «ПРОФ-IT», что говорит о его высокой компетенции в сфере цифровизации, а это одно из основных направлений развития Белгородской области.

Также стало известно, кто возглавил администрацию губернатора. Этим человеком стал Алексей Семенихин. Как рассказал Гладков, это опытный профессионал, который 13 лет проработал в федеральных органах исполнительной власти. Более трёх лет он занимал пост заместителя директора департамента Минэкономразвития РФ.

На новом посту он займётся реализацией в регионе национальных проектов и работой органов исполнительной власти.

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