Евгений Мирошников назначен первым заместителем губернатора Белгородской области

Исполняющим обязанности первого заместителя губернатора назначен Евгений Мирошников. Он руководит департаментом цифрового развития Белгородской области. Отмечается, что в 2020 году он признан «IT-лидером года» всероссийского конкурса «ПРОФ-IT», что говорит о его высокой компетенции в сфере цифровизации, а это одно из основных направлений развития Белгородской области.