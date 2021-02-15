Белгородская область обогнала Курскую и Воронежскую по качеству жизни

Исследование экспертов РИА «Новости» показало результаты рейтинга по качеству жизни в регионах за прошедший 2020 год. Белгородская область заняла пятое место, как и в 2019 году. Воронежская область упала в рейтинге на единицу по сравнению с 2019-м, заняв восьмое место. Курская же, наоборот, поднялась с 20-го на 18-е место.
При этом Тульская область, которая в 2020 году боролась с Белгородом за звание лучшего города в блоге урбаниста Варламова (помимо столичных городов), заняла 20 место в рейтинге по качеству жизни.
Лидерами же стали Москва и Санкт-Петербург. Замкнуло тройку Подмосковье. Здесь с 2019 года ничего не изменилось. Согласно экспертам РИА, эти три лидера остаются на своих местах уже многие годы и пока недосягаемы по качеству для других субъектов.
Замыкают рейтинг по качеству жизни в 2020 году: Карачаево-Черкесская Республика, Забайкальский край и Республика Тыва.