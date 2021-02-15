Белгородская область обогнала Курскую и Воронежскую по качеству жизни

Лидерами же стали Москва и Санкт-Петербург. Замкнуло тройку Подмосковье. Здесь с 2019 года ничего не изменилось. Согласно экспертам РИА, эти три лидера остаются на своих местах уже многие годы и пока недосягаемы по качеству для других субъектов.