В правительстве Белгородской области возможны новые кадровые назначения

Напомним, что региональный департамент внутренней и кадровой политики возглавил Алексей Папченя — профессиональный медиаменеджер, который ранее работал исполняющим обязанности директора «Ставропольского телевидения», также он был советником врио губернатора. При этом само ведомство переименовали — теперь это просто департамент внутренней политики.