В правительстве Белгородской области возможны новые кадровые назначения

О возможных изменениях пишет «Фонарь». Со ссылкой на свои источники издание сообщает, что администрацию врио губернатора может возглавить Алексей Семенихин. Ранее он работал замдиректора департамента экономики в Севастополе.
Кроме этого, несколько источников сообщают о том, что первым заместителем губернатора по цифровизации региона может стать Евгений Мирошников — действующий глава департамента цифрового развития Белгородской области.
Напомним, что региональный департамент внутренней и кадровой политики возглавил Алексей Папченя — профессиональный медиаменеджер, который ранее работал исполняющим обязанности директора «Ставропольского телевидения», также он был советником врио губернатора. При этом само ведомство переименовали — теперь это просто департамент внутренней политики.
Советником губернатора Белгородской области по нацпроектам и областным программам стал Владимир Базаров. До назначения он был заместителем губернатора Севастополя.
Референтом врио губернатора стал Иван Будлов — бывший сотрудник Генеральной прокуратуры.
Ранее заместителем губернатора по социальному блоку назначили Наталию Зубареву. Теперь она курирует здравоохранение и образование, культуру, физкультуру и спорт, а также сферу труда.
Департамент здравоохранения и соцзащиты населения в свою очередь разделили на два ведомства. Первое — депздрав — возглавил бывший главврач детской областной больницы Андрей Иконников. Вторым — департаментом социальной защиты населения и труда –руководит Елена Батанова. До этого она занимала должность первого заместителя начальника департамента здравоохранения и соцзащиты населения — начальника регионального управления соцзащиты населения.
Кроме этого, региональное управление потребительского рынка возглавил Станислав Свечкарь — бывший заммэра Белгорода по экономике, проработавший на этом посту пять месяцев.