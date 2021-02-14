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В правительстве Белгородской области возможны новые кадровые назначения

14 февраля 2021, 10:17
Фото: ИА «Бел.Ру»
СМИ сообщают о том, что руководителем администрации врио губернатора станет Алексей Семенихин, а первым замгубернатора по цифровизации региона — Евгений Мирошников. Об изменениях могут объявить в ближайшее время.

О возможных изменениях пишет «Фонарь». Со ссылкой на свои источники издание сообщает, что администрацию врио губернатора может возглавить Алексей Семенихин. Ранее он работал замдиректора департамента экономики в Севастополе.

Кроме этого, несколько источников сообщают о том, что первым заместителем губернатора по цифровизации региона может стать Евгений Мирошников — действующий глава департамента цифрового развития Белгородской области.

Напомним, что региональный департамент внутренней и кадровой политики возглавил Алексей Папченя — профессиональный медиаменеджер, который ранее работал исполняющим обязанности директора «Ставропольского телевидения», также он был советником врио губернатора. При этом само ведомство переименовали — теперь это просто департамент внутренней политики.

Советником губернатора Белгородской области по нацпроектам и областным программам стал Владимир Базаров. До назначения он был заместителем губернатора Севастополя.

Референтом врио губернатора стал Иван Будлов — бывший сотрудник Генеральной прокуратуры.

Ранее заместителем губернатора по социальному блоку назначили Наталию Зубареву. Теперь она курирует здравоохранение и образование, культуру, физкультуру и спорт, а также сферу труда.

Департамент здравоохранения и соцзащиты населения в свою очередь разделили на два ведомства. Первое — депздрав — возглавил бывший главврач детской областной больницы Андрей Иконников. Вторым — департаментом социальной защиты населения и труда –руководит Елена Батанова. До этого она занимала должность первого заместителя начальника департамента здравоохранения и соцзащиты населения — начальника регионального управления соцзащиты населения.

Кроме этого, региональное управление потребительского рынка возглавил Станислав Свечкарь — бывший заммэра Белгорода по экономике, проработавший на этом посту пять месяцев.

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