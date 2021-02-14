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Московскую станцию метро «Люблино» переименовали на 14 февраля

14 февраля 2021, 12:50
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Московский Дептранс в честь Дня всех влюблённых создал атмосферу любви на станциях метрополитена, а «Люблино» на сутки переименовал во «Влюблино».

Издание m24.ru сообщает, что информацию об этом ведомство опубликовало в своём официальном телеграм-канале. В публикации говорится, что на протяжении всего Дня всех влюблённых на всех станциях метро будет царить волшебная атмосфера. Чтобы добраться до станции «Влюблино», граждане могут воспользоваться приложением «Метро Москвы» и с его помощью проложить маршрут из любой точки города. Также на станции разместили специальные указатели, которые помогут найти нужную дверь.

Отмечается, что праздничная атмосфера на «Влюблино» будет сохраняться и на следующий день. 15 февраля здесь состоится концерт известных исполнителей Feduk и Cream Soda. Он будет транслироваться в онлайн-формате из-за коронавирусных ограничений.

Также в Москве организованы праздничные мероприятия для всех влюблённых. В частности, подготовлены ледовые площадки, на которых проведут разные призовые розыгрыши. Так, москвичи и гости города могут выбрать парк из списка участвующих в акции, сделать на катке фотографию с любимым человеком и разместить на своей странице в социальной сети «Инстаграм». Обязательно необходимо отметить аккаунт парка.

Кроме этого, влюблённые смогут принять участие в праздничной программе на ВДНХ и узнать силу своих эмоций.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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