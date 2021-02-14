Московскую станцию метро «Люблино» переименовали на 14 февраля

Издание m24.ru сообщает, что информацию об этом ведомство опубликовало в своём официальном телеграм-канале. В публикации говорится, что на протяжении всего Дня всех влюблённых на всех станциях метро будет царить волшебная атмосфера. Чтобы добраться до станции «Влюблино», граждане могут воспользоваться приложением «Метро Москвы» и с его помощью проложить маршрут из любой точки города. Также на станции разместили специальные указатели, которые помогут найти нужную дверь.