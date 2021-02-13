Вячеслав Гладков рассказал, зачем он бегает и как питается

Posted 13 февраля 2021, 11:01
Published 13 февраля 2021, 11:01
Modified 1 декабря, 08:11
Updated 1 декабря, 08:11
Сегодня, 13 февраля, в сообществе «БЭИ» «ВКонтакте» появилось видео, в котором врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков рассказывает, зачем он бегает каждое утро, как питается и как прошла его вакцинация от коронавируса.
Как отметил глава области, бегом и спортивным ориентированием он начал заниматься ещё в школе, а к регулярным утренним пробежкам приступил полтора года назад. Пропустить бег Гладков может только в случае командировок, но и там старается держать себя в форме.
Я получаю внутреннее удовольствие от бега, это бодрит. У меня ежедневный длинный график, большое количество мероприятий и, конечно, спорт очень сильно помогает держать себя в тонусе. Дорогие друзья, спортом нужно заниматься. Это главное лекарство от всех болезней.Вячеслав Гладков
Также врио губернатора рассказал, что, помимо спорта, оставаться бодрым ему помогает правильное питание. Так, он полностью отказался от жирной пищи много лет назад.
Что касается вакцинации, по словам Гладкова, самый длинный процесс был во время заполнения документов. Всё остальное прошло быстро и организованно.
Напомним, после прививки врио губернатора рассказал, что за сутки он даже не вспомнил, что прошёл иммунизацию, так как «никаких болезненных ощущений и повышения температуры» у него не было. Единственное, Гладков пожаловался только на небольшую боль в месте укола.