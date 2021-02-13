На волейбольной арене в Белгороде зажглась разноцветная подсветка

Для спортивного объекта уже закупили платёжно-парковочную систему за 45 млн рублей, видеонаблюдение за 4,6 млн рублей, часы за 840 тыс. рублей, модули распознавания лиц из «Чёрного списка» за 1,7 млн рублей и звуковое оборудование на 26,5 млн рублей, а на безопасность потратили 43,9 млн рублей.