На волейбольной арене в Белгороде зажглась разноцветная подсветка

В Белгороде вчера, 12 февраля, с наступлением вечера на волейбольной арене «Белогорье» зажглась разноцветная подсветка. Фасад спортивного объекта переливался всеми цветами радуги: зелёным, фиолетовым, жёлтым, синим, красным, оранжевым и т. д.
Напомним, волейбольную арену возводит ООО «Белмонтажстрой». Она рассчитана на 10 000 зрителей. Общая площадь пятиэтажного объекта составляет порядка 33 тысяч квадратных метров. Построить его должны к концу 2021 года. Обошлось строительство арены в 3,9 млрд рублей.
Для спортивного объекта уже закупили платёжно-парковочную систему за 45 млн рублей, видеонаблюдение за 4,6 млн рублей, часы за 840 тыс. рублей, модули распознавания лиц из «Чёрного списка» за 1,7 млн рублей и звуковое оборудование на 26,5 млн рублей, а на безопасность потратили 43,9 млн рублей.
Однако в конце ноября 2020 года стало известно, что прокуратура Белгорода выявила нарушения по ряду государственных контрактов на строительство многофункциональной спортивной арены.