В Старом Осколе после капремонта открыли детский сад «Дюймовочка»

Детский сад «Дюймовочка» с почти полувековой историей. Первый капитальный ремонт преобразил детсад до неузнаваемости. Ровно год шли строительные и отделочные работы. Помимо стен и названия не осталось ничего.
Десятки обучающих настольных игр, развивающие игры Воскобовича, бизиборды для умственного развития и навыков мелкой моторики, специальные тренажёры для укрепления опорно-двигательного аппарата, разнообразный спортинвентарь. Отсюда не хотят уходить домой даже те, кто только начал посещать детский сад. Теперь у малышей есть бассейн с чашей 5 на 10 метров — предмет особой гордости сотрудников и радости воспитанников детского сада. Здесь воплощены все детские мечты — даже горка прямо в группе!
В «Дюймовочке» 6 общеразвивающих групп и 5 компенсирующей направленности: две для детей с нарушениями речи и три для малышей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Развивающее оборудование было всегда, потому что специализированная группа. Но именно после ремонта появилось ещё больше оборудования — красочное, детям очень нравится заниматься на нём. Появились новые детские тренажёры — это всё для здоровья детей! Они с удовольствием занимаются.Галина Сорокина, воспитатель детсада № 15 «Дюймовочка»
«Дюймовочка» — детский сад будущего. Это уже оценили родители не только соседних домов. Сюда водят детей из новой части города, Федосеевки, Песчанки. По проекту дошкольное учреждение рассчитано на 212 детей. Сегодня здесь 194 воспитанника.
Капитальный ремонт детского сада проведён в рамках проекта, инициированного и профинансированного депутатом Государственной Думы Андреем Скочем. На строительство и реконструкцию соцобъектов Белгородской области в региональную казну было перечислено 2,3 млрд рублей. Самый большой объём средств — 875,1 млн — получил именно Старый Оскол. А на капитальный ремонт детского сада № 15 «Дюймовочка» было потрачено 22,2 млн рублей.
Сегодня формирование нового поколения, а именно детские дошкольные учреждения такую задачу перед собой и ставят, — это важная составляющая любого государства. И для фонда «Поколение», руководителем которого является Андрей Скоч, главный тезис — работа ради людей, работа во благо людей. Мы видим, как огромная команда единомышленников воплощает эту мечту. Обновлённый садик — это радость не только для ребятишек, это просто сказка для родителей и подарок педагогам.Алексей Мирошник, помощник депутата Госдумы РФ Андрея Скоча