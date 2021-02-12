В Старом Осколе после капремонта открыли детский сад «Дюймовочка»

Сегодня формирование нового поколения, а именно детские дошкольные учреждения такую задачу перед собой и ставят, — это важная составляющая любого государства. И для фонда «Поколение», руководителем которого является Андрей Скоч, главный тезис — работа ради людей, работа во благо людей. Мы видим, как огромная команда единомышленников воплощает эту мечту. Обновлённый садик — это радость не только для ребятишек, это просто сказка для родителей и подарок педагогам.Алексей Мирошник, помощник депутата Госдумы РФ Андрея Скоча