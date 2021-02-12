В Башкирии и других регионах изымают с продаж белгородский паштет с геном чумы свиней

Паштет «Классический» белгородского производителя убрали с прилавков в магазинах крупной торговой сети в Башкирии, сообщает местное издание «Маяк».
По всей республике изъяли более 500 килограммов паштета. Общий объём продукции, который успели распространить по торговым сетям республики и частично реализовать, составил 687,8 килограмма.
Белгородскую продукцию сняли также с прилавков магазинов «Пятёрочка» в Медногорске Оренбургской области.
ООО «Гран-Мэр» зарегистрировано в Белгороде с мая 2015 года. В 2019 году выручка компании составила 321,6 млн рублей, чистый убыток — почти 4 млн рублей.
В 2020 году предприятие проверил Россельхознадзор. После выявленных нарушений на гендиректора Александра Щеблыкина и лаборанта химического анализа Ольгу Чехунову возбудили дела об административных нарушениях.