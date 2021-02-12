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В Башкирии и других регионах изымают с продаж белгородский паштет с геном чумы свиней

12 февраля 2021, 14:17
Фото: roscontrol.com
В продукции зарегистрированного в Белгороде ООО «Гран-Мэр» ранее обнаружили геном африканской чумы свиней, из-за чего в морозильнике магазина «Перекрёсток» в Самаре ввели карантин. Теперь паштет снимают с продаж по всей России.

Паштет «Классический» белгородского производителя убрали с прилавков в магазинах крупной торговой сети в Башкирии, сообщает местное издание «Маяк».

По всей республике изъяли более 500 килограммов паштета. Общий объём продукции, который успели распространить по торговым сетям республики и частично реализовать, составил 687,8 килограмма.

Белгородскую продукцию сняли также с прилавков магазинов «Пятёрочка» в Медногорске Оренбургской области.

ООО «Гран-Мэр» зарегистрировано в Белгороде с мая 2015 года. В 2019 году выручка компании составила 321,6 млн рублей, чистый убыток — почти 4 млн рублей.

В 2020 году предприятие проверил Россельхознадзор. После выявленных нарушений на гендиректора Александра Щеблыкина и лаборанта химического анализа Ольгу Чехунову возбудили дела об административных нарушениях.

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#Новости#Африканская чума свиней#Новости Белгорода#Экономика
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