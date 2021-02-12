В Башкирии и других регионах изымают с продаж белгородский паштет с геном чумы свиней

В продукции зарегистрированного в Белгороде ООО «Гран-Мэр» ранее обнаружили геном африканской чумы свиней, из-за чего в морозильнике магазина «Перекрёсток» в Самаре ввели карантин. Теперь паштет снимают с продаж по всей России.

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