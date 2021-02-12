Ремонт, оборудование, врачи: в каких больницах Белгородской области их не хватает?

В 2020-2021 году всё больше белгородцев (как пациентов, так и персонала) стали жаловаться на учреждения здравоохранения региона. Всё больше проблем всплывают на поверхность: где-то нет важного оборудования, где-то оно есть, но уже изрядно изношено, а где-то здания больниц и поликлиник находятся в ужасном состоянии, в каких-то учреждениях не хватает врачей.
Логично задать вопрос: разве раньше такого не было? Конечно, было. Но в прошлом году из-за пандемии коронавируса на сферу здравоохранения обрушились как никогда большие объёмы работ, и проблемные зоны показали себя во всей красе. Кроме того, в Белгородской области сначала сменился врио губернатора, а затем – начальник департамента здравоохранения. В связи с этим люди стали ещё активнее сообщать о недостатках местной системы, надеясь, видимо, что новые кадры не закроют на это глаза и постараются на новом месте.
Какие медицинские организации области требуют особого внимания, где нехватка оборудования ощущается особенно остро, узнали в самом департаменте здравоохранения и у белгородцев.
18 ноября после встречи президента Путина с Вячеславом Гладковым стало известно о значительных кадровых изменениях в регионе. Вячеслава Владимировича назначили врио губернатора Белгородской области. Первым же делом он спросил у местных жителей в соцсетях, на какие проблемы региона ему стоит обратить внимание в первую очередь. Одним из самых популярных ответов была медицина. Люди завалили главу сообщениями о состоянии районных больниц, отвратительном оказании услуг, очередях, ценах на лекарства, нехватке врачей и т.д.
Позже Гладков назначил на пост главы департамента здравоохранения и соцзащиты населения Белгородской области нового человека –Андрея Иконникова. Тогда и его соцсети заполонили жалобы белгородцев, у которых накипело.
Хвататься за всё и сразу – это история про «объять необъятное». Поэтому глава области стал постепенно объезжать муниципалитеты региона и разбираться с самыми разными проблемами. Так, после очередного посещения Вячеславом Владимировичем областной клинической больницы в его соцсети появился комментарий женщины о том, что к его приезду тщательно готовились. Поэтому сполна оценить сильные и слабые стороны медучреждения было нереально.
Пользователь Instagram рассказала о том, как Гладкова водили лишь по тем местам, которые надо было показать, как после его отъезда отчитали пациентов, которые пожаловались на отсутствие ртутных градусников, а медсестру даже уволили. Также женщина написала, что в палатах сильно дует из окон. Она попросила врио губернатора наведаться в больницу ещё раз, но уже без предупреждения, чтобы воочию увидеть реальные проблемы. Хотя о крайней изношенности барокамеры главе всё-таки сообщили. Это оборудование необходимо для лечения пациентов, отравившихся угарным газом.
Игнорировать комментарий Гладков не стал и ответил, что в следующий раз так и сделает. «Областная клиническая больница — главная медицинская точка региона. Мне нужна проектно-сметная документация, без неё никакого движения у нас не будет. Нужно расставить приоритетность приобретаемого оборудования. Необходимо понять, что требует экстренных решений, а что можно выстраивать планово — в рамках бюджетного процесса», – уточнил он. Но разве областная больница – единственное место на карте системы здравоохранения региона, где есть над чем работать?
Если кто-то из сотрудников детской поликлиники № 4 в Белгороде обновил гардероб верхней одежды этой зимой, у них была отличная возможность это продемонстрировать. Сидеть укутанными им приходилось даже на рабочем месте.
История просочилась в СМИ 20 января и вызвала бурные реакции белгородцев. А всё потому, что появились фото, на которых видно, как работники медучреждения трудятся в верхней одежде и головных уборах, хотя не метут улицу в -20°С. Даже наоборот – они сидят в здании, в своих кабинетах. Но от этого не было теплее. Температура в поликлинике, по словам очевидцев, была не намного комфортнее, чем на улице.
Когда об этом узнала прокуратура, началась проверка. ИА «Бел.Ру» взяло комментарий у депздрава. В ведомстве ответили, что в курсе ситуации, но всё не совсем так, как это описывают. Мол, на самом деле температурный режим далёк от идеального лишь в нескольких помещениях медорганизации, а там, где принимают маленьких пациентов, тепло и комфортно. Где температура снизилась донельзя, установили тепловые пушки.
Кроме того, департамент уточнил, что о проблемах здания этой поликлиники узнали ещё осенью. Логично узнать, почему ремонт не сделали сразу, чтобы люди работали в адекватных условиях, а пациенты не мёрзли? Сказали, что надо ждать весеннего капремонта.
17 февраля на сайте госзакупок действительно выберут подрядчика, который займётся ремонтными работами медучреждения. На это выделили 293,4 млн рублей, из которых 9 млн рублей уйдёт лишь на внутреннюю отделку, 3,4 млн – на ремонт полов, а 1,2 млн – на канализацию и пожарный водопровод. Известно также, что в поликлинике появятся витражи. Все работы должны будут доделать к 23 декабря 2022 года. Значит ли это, что ещё одну зиму работникам поликлиники придётся посидеть на рабочих местах в верхней одежде? Посмотрим. Но ремонт здесь напрашивался уже давно – это факт. Ведь здание поликлиники не ремонтировалось 15 лет.
Речь здесь пойдёт не о самом маленьком городе РФ Иннополисе и не про улицу Демьяна Бедного – самой маленькой (короткой) улице Белгорода. «Самый маленький», – так характеризует сосудистый центр в Белгороде главврач областной клинической больницы Жанна Чефранова.
Встречаясь с вышеупомянутым новым главой депздрава региона, Чефранова рассказала много хорошего, чего успели добиться за тяжёлый ковидный период. Но особое внимание женщина обратила на реанимации первично-сосудистых отделений. Что с ними не так? Их просто нет, а сосудистый центр в Белгороде – самый маленький в России. В нём – всего 24 койки для пациентов-инсультников и инфарктников, хотя ежегодно таких людей поступает около 5000.
«И пять тысяч родственников хотят, чтобы больной, у которого случился инсульт, попал в лучшую больницу. Но из года в год вопрос коечного фонда для больных с инфарктом миокарда, с инсультом остаётся нерешённым», – рассказала Жанна Юрьевна. И такая ситуация остаётся неизменной более десяти лет. Кроме того, отметила главврач, в планах до 2025 года не стоит ремонт областной больницы, хотя в учреждении есть корпуса, которые не ремонтировались 32 года.
Эта поговорка хорошо описывает ситуацию в некоторых медучреждениях Белгородской области. Где-то успели сделать хороший ремонт: светло, тепло, красиво. Но есть одна проблема – нехватка врачей. В других же больницах и поликлиниках ситуация прямо противоположная: специалисты есть, а вот с достойными условиями для оказания помощи пациентам беда.
24 января врио губернатора Вячеслав Гладков в ходе очередной рабочей поездки побывал в Валуйском городском округе и заглянул в село Принцевка. Здесь и вылезла одна из таких проблем. Главе показали новый офис семейного врача, но, к сожалению, без доктора. Выяснилось, что специалистов тут не хватает. Лишь два раза в неделю приезжает врач Валуйской центральной районной больницы, чтобы оказать помощь местным жителям.
Уточнили в депздраве, каких же всё-таки медиков не хватает и сколько. Из ответа стало ясно, что дефицит в регионе – целых 157 специалистов. В первую очередь, область остро нуждается в участковых терапевтах, врачах общей практики, участковых педиатрах, офтальмологах и анестезиологах-реаниматологах.
Закрыть такую нехватку, конечно, пытаются. Для этого людей направляют на целевое обучение, предлагают участие в программах «Земский доктор» и «Земский фельдшер», работают с главами муниципалитетов над соцподдержкой молодых специалистов (предоставления служебного жилья, жилья с возможностью приватизации, выплата «подъёмных»). И это всё, по мнению департамента, работает – вакансии закрываются. Но всё же недостаток врачей есть.
Медикам Валуйской ЦРБ приходится кататься в село несмотря на то, что и своих проблем хватает. В медучреждении «комбо» – и специалисты нужны, и ремонт. На пяти этажах здания разместились лаборатории, больница, поликлиника и специализированные отделения. Кроме того, на территории планируют строительство отдельного здания инфекционного корпуса. Но прежде, чем строить новое, неплохо было бы привести в порядок старое. Больница находится не в лучшем состоянии. Капремонт здесь просто необходим.
Нуждающиеся в ремонте здания медорганизаций – проблема не только районов. В областном центре тоже работы хватает. Так, катаясь сутки с бригадой скорой помощи, журналист «Бел.Ру» обратил внимание не только на то, как стараются медики, каким людям помогают, на каком оборудовании, но и в каких условиях. Выяснилось, что и помещение южной станции скорой помощи Белгорода требует ремонта. Работникам обещают, что этим займутся уже в феврале этого года, а скорую временно оттуда уберут.
Мы уточнили этот момент в департаменте здравоохранения области. Информагентству ответили, что капремонт здания ОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи Белгородской области» на ул. Шаландина, 19а запланирован на март 2022 года. Об этом свидетельствует пообъектный перечень строительства, реконструкции и капремонта объектов социальной сферы и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры Белгородской области на 2021-2023 годы, который утвердили 21 декабря минувшего года.
И если с ремонтом зданий всё более-менее понятно, мы решили узнать, как обстоят дела с автомобилями скорой медпомощи. Ведь на нашей памяти и на них жаловались. На этот раз ответ депздрава порадовал:
В настоящее время в регионе 170 машин скорой медицинской помощи, в их числе нет машин старше 10 лет.
Кто-то просит кадровые пополнения, кто-то – долгожданный ремонт, другие – оборудование. Не зря Иконников сказал, что «в последнее время эта отрасль находится в крайне сложной обстановке». И нехватка градусников или барокамеры, о которой писали выше, – лишь малая доля того, в чём нуждаются белгородские больницы и поликлиники. Хотя ежегодно в медучреждения закупают оборудование на сотни миллионов рублей.
Редакция «Бел.Ру» нашла информацию о том, что же закупал депздрав региона для медорганизаций в период с 1 января 2020 года по 10 февраля 2021 года. Мы не брали во внимание мелкие закупки типа тест-полосок или тонометров.
Всего за указанный период депздрав произвёл 1001 закупку на общую сумму 3,9 млрд рублей. Сюда входят и лекарства, и расходные материалы, и оборудование, и мебель для больниц и поликлиник. Из них крупных тендеров на оборудование – около 63. Две компании при этом вырвались в лидеры – с АО «Р-Фарс» и ООО «ЭсБиЭс Фармаси» контракты заключались наибольшее число раз: 222 и 193 соответственно. Но об этом на сайте информагентства писали ещё в ноябре 2020 года.
Список этих контрактов прикрепляем здесь скриншотами из системы «СПАРК-Маркетинг». В топ-10 самых дорогих среди этих закупок вошли:
Исходя из этих тендеров и жалоб на нехватку оборудования, решили уточнить в областном департаменте здравоохранения, какая аппаратура и каким учреждениям необходима, а также когда она там появится. В ведомстве заявили, что в оборудовании нуждаются в горбольнице №2 в Белгороде, в Старооскольской окружной больнице Святителя Луки Крымского, в областной клинической больнице Святителя Иоасафа, Губкинской и Яковлевской ЦРБ.
В рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение» в 2021 году для вышеописанных медорганизаций области закупят пять единиц высокотехнологичного медицинского оборудования, в 2022 году — четыре единицы, в 2023 году — две.
Также в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» в 2021 году для Белгородского онкологического диспансера закупят 12 единиц высокотехнологичного оборудования, в 2022 году — пять единиц, в 2023 году — две, в 2024 году — ещё две единицы.
В связи с жалобами людей на состояние зданий, в которых им оказывают медицинскую помощь или в которых они сами лечат белгородцев, журналист информагентства «Бел.Ру» в том же «СПАРК-Маркетинге» узнала, контракты на капремонт каких медучреждений Белгородской области заключались в период с 1 января минувшего года по 10 февраля 2021 года. Тем более, список невелик – всего девять от заказчика ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области»:
Также редакция запросила у депздрава информацию, какие здания медучреждений не ремонтировались 15 лет и более. Таковых оказалось пять, и в некоторых нормального ремонта не было по 30-40 лет.
Так, здание родильного корпуса № 2 перинатального центра блока «В» ОГБУЗ «Старооскольская окружная больница Святителя Луки Крымского» построили в 1989 году, и по сей день ни разу капитально не ремонтировали. Инфекционный корпус Губкинской ЦРБ возвели в 1953 году, а ремонтировали последний раз – в 1999 году.
Терапевтический корпус Алексеевской ЦРБ родом ещё из 1979 года, но в 2013 году здесь частично ремонтировали неврологическое отделение на первом этаже, а вот акушерский корпус всё ещё ждёт своего часа с 2001 года. Терапевтический корпус № 2 Валуйской ЦРБ ввели в эксплуатацию в 2000 году. Капитального ремонта здесь не было. Лечебно-диагностический комплекс ОГБУЗ «Яковлевская ЦРБ» построили в 1992 году, и здесь тоже ни разу не было капремонта.
В связи с таким списком журналист «Бел.Ру» решила уточнить у ведомства, какие медорганизации требуют ремонта и стоят в плане на 2021/2022 год. Нам ответили следующее:
Помимо этого, в регионе существует программа модернизации первичного звена здравоохранения на условиях софинансирования из средств федерального бюджета. Согласно ей, в 2021 году капремонт начнут в поликлиниках села Весёлая Лопань, посёлка Разумное Белгородского района, а в 2022 году — на шести объектах первичного звена в местных сёлах, а также:
Также есть здания, ремонт которых начался в прошлом году, но будет продолжаться в 2021 и 2022 годах. К таким, например, относятся старооскольские медучреждения: детская многопрофильная больница (блок В) и главный больничный корпус (блок А-Б), корпус №6 под инфекционное отделение на 30 коек, травмпункт №3, гематологический корпус № 9, терапевтический корпус №5 и др.
Ожидание – единственное, что остаётся работникам медицинских учреждений Белгородской области.
Кому-то надо набраться терпения, запастить на зиму тёплыми вещами и ждать капитального ремонта больницы или поликлиники. Другим же надо научиться работать с тем, что есть, пока не закупят новое качественное оборудование. Некоторым стоит подождать, пока одни специалисты доучатся, другие повысят свою квалификацию, а третьих простимулируют выплатами или служебными квартирами.
Как быть в это время пациентам? Вопрос остаётся открытым. Но радует уже то, что списки на капремонты есть и учреждений там немало. Подождём.