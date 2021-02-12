Ремонт, оборудование, врачи: в каких больницах Белгородской области их не хватает?

17 февраля на сайте госзакупок действительно выберут подрядчика, который займётся ремонтными работами медучреждения. На это выделили 293,4 млн рублей, из которых 9 млн рублей уйдёт лишь на внутреннюю отделку, 3,4 млн – на ремонт полов, а 1,2 млн – на канализацию и пожарный водопровод. Известно также, что в поликлинике появятся витражи. Все работы должны будут доделать к 23 декабря 2022 года. Значит ли это, что ещё одну зиму работникам поликлиники придётся посидеть на рабочих местах в верхней одежде? Посмотрим. Но ремонт здесь напрашивался уже давно – это факт. Ведь здание поликлиники не ремонтировалось 15 лет.