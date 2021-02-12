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Прокуратура Белгорода проверит продающий алкоголь детям магазин «Маячок»

12 февраля 2021, 09:56
Фото: ИА «Бел.Ру»
Ранее о продаже спиртного несовершеннолетним сообщили местные активисты. Кроме этого, ведомство заинтересовалось историей жительницы Краснояружского района, которую отправили в психиатрическую лечебницу.

В первом случае прокуратура Белгорода проверит исполнение норм закона о предпринимательской деятельности в магазине «Маячок». Напомним, что в «Скорой молодёжной помощи» сообщили, что их активистам продали алкоголь, не поинтересовавшись возрастом. Жалобы на эту торговую точку поступали им и от других горожан.

В Краснояружском районе прокуроры изучат обстоятельства истории с женщиной, которая попала в психиатрическую лечебницу. Одна сторона конфликта утверждала, что белгородку отправили в медучреждение из-за ссор с матерью и сама она на госпитализацию не соглашалась. Вторая говорила о том, что женщина должным образом не исполняла материнские обязанности — у неё была девятимесячная дочь. На время разбирательств ребёнка передали бабушке.

Прокуратура по итогам проверки даст оценку действиям сотрудников территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

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