Прокуратура Белгорода проверит продающий алкоголь детям магазин «Маячок»

В первом случае прокуратура Белгорода проверит исполнение норм закона о предпринимательской деятельности в магазине «Маячок». Напомним, что в «Скорой молодёжной помощи» сообщили, что их активистам продали алкоголь, не поинтересовавшись возрастом. Жалобы на эту торговую точку поступали им и от других горожан.
В Краснояружском районе прокуроры изучат обстоятельства истории с женщиной, которая попала в психиатрическую лечебницу. Одна сторона конфликта утверждала, что белгородку отправили в медучреждение из-за ссор с матерью и сама она на госпитализацию не соглашалась. Вторая говорила о том, что женщина должным образом не исполняла материнские обязанности — у неё была девятимесячная дочь. На время разбирательств ребёнка передали бабушке.
Прокуратура по итогам проверки даст оценку действиям сотрудников территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.