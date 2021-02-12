Прокуратура Белгорода проверит продающий алкоголь детям магазин «Маячок»

В Краснояружском районе прокуроры изучат обстоятельства истории с женщиной, которая попала в психиатрическую лечебницу. Одна сторона конфликта утверждала, что белгородку отправили в медучреждение из-за ссор с матерью и сама она на госпитализацию не соглашалась. Вторая говорила о том, что женщина должным образом не исполняла материнские обязанности — у неё была девятимесячная дочь. На время разбирательств ребёнка передали бабушке.