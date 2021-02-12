Игорь Маковский: Наши сотрудники – главный актив компании!

Наши сотрудники – главный актив компании. В «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» работает сильная, сплоченная, профессиональная команда, проверенная делами и временем. Еще раз хочу поблагодарить в вашем лице весь наш многотысячный коллектив за достижения и высокопрофессиональный результат. Уверен, что нам под силу справиться с любыми вызовами и задачами, которые стоят перед компаниями.Игорь Маковский, генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье»