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Игорь Маковский: Наши сотрудники – главный актив компании!

12 февраля 2021, 13:29
Фото: «Россети Центр»
Генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский вручил корпоративные награды структурным подразделениям и сотрудникам компаний, которые достигли высоких результатов в 2020 году.

Церемония награждения прошла в рамках Коллегии «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в Нижнем Новгороде.

Лучшим филиалом по общим итогам работы в 2020 году стал «Белгородэнерго». Второе и третье места – у филиалов «Калугаэнерго» и «Воронежэнерго».

Кроме того, белгородский филиал, а также филиал «Мариэнерго» отмечены за эффективную работу по снижению потерь.

Руководителю Аппарата Генерального директора «Россети Центр» Дмитрию Жукову вручен почетный знак ПАО «Россети» «За вклад в развитие электросетевого комплекса» II степени за обеспечение эффективного взаимодействия и координацию работы ответственных сотрудников энергокомпании и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

За высокий уровень организации и опережающие темпы строительства новых объектов, низкий уровень аварийности, а также высокий уровень развития производства в 2020 году Почетными грамотами ПАО «Россети» награждены директор филиала «Белгородэнерго» Сергей Демидов, директор «Воронежэнерго» Вячеслав Антонов, директор «Калугаэнерго» Дмитрий Фёдоров.

Также Почётными грамотами за достижение высоких производственных показателей и повышение эффективности энергоснабжения потребителей по итогам 2020 года отмечены руководители трех лучших Цифровых районов электрических сетей компаний: Александр Дедов (Новоусманский РЭС «Воронежэнерго»), Сергей Кочаков, (Семеновский РЭС «Мариэнерго»), Дмитрий Худяк (Кондровский РЭС «Калугаэнерго»).

Наши сотрудники – главный актив компании. В «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» работает сильная, сплоченная, профессиональная команда, проверенная делами и временем. Еще раз хочу поблагодарить в вашем лице весь наш многотысячный коллектив за достижения и высокопрофессиональный результат. Уверен, что нам под силу справиться с любыми вызовами и задачами, которые стоят перед компаниями.Игорь Маковский, генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье»

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