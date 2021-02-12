Эксперты считают, что внимание Гладкова к науке сохранит в регионе молодых учёных

Если губернатор позиционирует себя, что он помогает деятелям науки, что он вхож в эту сферу и готов оказывать поддержку, то это является важным как с точки зрения развития отрасли, так и в политическом плане. Задача поддержки и развития науки идёт от президента Владимира Путина, и если губернатор работает в этом федеральном ключе, то это будет оценено на всех уровнях. Василий Соловской