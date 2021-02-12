Эксперты считают, что внимание Гладкова к науке сохранит в регионе молодых учёных

Политологи федеральной экспертной сети «Клуб регионов» прокомментировали действия врио губернатора, направленные на развитие науки в Белгородской области. По мнению экспертов, технологии и наука — та сфера, внимание к которой может благоприятно отразиться на будущем региона.
Политолог Василий Соловской говорит о том, что губернаторы, поставившие развитие региональной науки в приоритетные цели, могут рассчитывать на поддержку на нескольких уровнях. Прежде всего новые технологии и развитие отрасли позволят увеличить количество рабочих мест и повысить уровень жизни местных жителей. Также Соловской отмечает, что поддержка и развитие науки является одной из важных задач, поставленных президентом страны. Поэтому успешное достижение поставленных целей гарантирует поддержку на федеральном уровне. В том числе и материальную: в виде субсидий и грантов.
Если губернатор позиционирует себя, что он помогает деятелям науки, что он вхож в эту сферу и готов оказывать поддержку, то это является важным как с точки зрения развития отрасли, так и в политическом плане. Задача поддержки и развития науки идёт от президента Владимира Путина, и если губернатор работает в этом федеральном ключе, то это будет оценено на всех уровнях. Василий Соловской
Декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов говорит о том, что Вячеслав Гладков грамотно посылает сигналы жителям Белгородской области, давая им понять, что, он хоть человек и не родившийся в этом регионе, всё равно считает себя его частью. Так, при упоминании некоторых учёных или достижений Гладков употребляет местоимение «наш».
Врио губернатора показывает, что он не временщик, а приехал работать всерьёз и надолго. Гладков показал, что готов слушать новых земляков и реагировать на общественные чаяния. Новым губернаторам нужно знать и понимать регион. И апелляция к региональному прошлому, к региональным знаковым персонажам важна для губернатора и его команды и для восприятия его населением. Александр Шатилов
Эксперты отмечают, что в данный момент общество нуждается в позитивной повестке. Поэтому поддержка и развитие науки в регионе могут помочь стабилизировать социально-политическую обстановку и стать её якорем.
Напомним, что Вячеслав Гладков принял участие в награждении лауреатов премии имени Владимира Шухова. Также он возглавил наблюдательный совет НОЦ «Инновационные решения в АПК».