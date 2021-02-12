Белгородская область планирует взять в лизинг 225 новых автобусов

Обновление электротранспорта проходит со сложностями. В декабре 2020 года проходил тест-драйв троллейбуса «Горожанин» с увеличенным автономным ходом. Однако в руководстве региона посчитали тогда, что это дорого. А по стоимости и экологичности больше подойдёт автобус большого класса на природном газе.