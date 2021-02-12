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Белгородская область планирует взять в лизинг 225 новых автобусов

12 февраля 2021, 06:40
Фото: страница департамента строительства и транспорта в соцсети
Врио губернатора Вячеслав Гладков поручил дополнительно обновить общественный транспорт, решение рассматривается в правительстве области.

Издание Go31 пообщалось с замгубернатора Евгением Глаголевым. По словам начальника департамента строительства и транспорта, поставить новые автобусы в область должны до конца 2021 года. Они будут средней вместимости, на природном газе.

Обновление электротранспорта проходит со сложностями. В декабре 2020 года проходил тест-драйв троллейбуса «Горожанин» с увеличенным автономным ходом. Однако в руководстве региона посчитали тогда, что это дорого. А по стоимости и экологичности больше подойдёт автобус большого класса на природном газе.

При этом, согласно пресс-службе департамента, в Белгороде скоро пройдёт очередной тест-драйв. В этот раз электробуса ЛиАЗ, ГК «ГАЗ», сейчас он используется в Москве.

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