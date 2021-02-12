Белгородская область планирует взять в лизинг 225 новых автобусов

Издание Go31 пообщалось с замгубернатора Евгением Глаголевым. По словам начальника департамента строительства и транспорта, поставить новые автобусы в область должны до конца 2021 года. Они будут средней вместимости, на природном газе.
Обновление электротранспорта проходит со сложностями. В декабре 2020 года проходил тест-драйв троллейбуса «Горожанин» с увеличенным автономным ходом. Однако в руководстве региона посчитали тогда, что это дорого. А по стоимости и экологичности больше подойдёт автобус большого класса на природном газе.
При этом, согласно пресс-службе департамента, в Белгороде скоро пройдёт очередной тест-драйв. В этот раз электробуса ЛиАЗ, ГК «ГАЗ», сейчас он используется в Москве.