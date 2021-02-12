Белгородка собирается подать в суд на УК «Аспект» из-за испорченного дорогого ремонта

О проблемах жильцов дома № 109 на Народном бульваре на сайте «Бел.Ру» писали ещё весной прошлого года. С редакцией связалась девушка, проживающая на десятом этаже, и рассказала о щелях между плитами перекрытия, о ваннах с полиэтиленовыми плёнками, водой и плесенью на чердаке. Из-за всего этого в квартире девушки идёт дождь, как только погода за окном хоть немного портится. А управляющая компания «Аспект» проигнорировала просьбы Карины Алтуниной исправить ситуацию.
Прошло меньше года. Сегодня, 12 февраля, Карина снова написала жалобу в «Бел.Ру». УК «Аспект» никак не исправила плачевное положение кровли многоэтажки на Народном бульваре. Стало только хуже, особенно если учесть, что за этот год белгородка успела сделать дорогостоящий ремонт.
Алтунина — профессиональный дизайнер со стажем, архитектор по образованию. Все тонкости строительства и ремонтов знает изнутри. Именно потому, что девушка хорошо знает, как всё должно быть сделано в идеале, её возмущению нет предела. В ремонт коридора она вложила 365 000 рублей, а утром в пятницу, как только в Белгороде начались дожди, снова увидела потёки у себя в квартире.
В том году мы начали делать ремонт в квартире и первым отделали коридор и прихожую, так как были лишь голые панели. В ремонт коридора мы вложили 365 тыс. рублей: укрепили стены, которые были полуразрушены к основанию, поменяли и дозалили полы, купили дорогостоящие материалы, мебель, сменили электрику. И всё это сейчас мокрое. В остальных комнатах квартиры ещё идёт ремонт, в которых как раз были первые протечки, и я с ужасом хожу и проверяю потолок, чтоб не дай бог опять не замкнуло, не промокло и не отвалилось. Карина Алтунина, белгородка
В этот раз, как и весной 2020 года, девушка поднялась на чердак после очередного замыкания проводки и дождя в квартире. Увидела там то же самое, что было и в прошлом году — те же ванны с водой, плёнкой и грибком, те же щели в плитах. Хотя УК утверждала, что всё отремонтировано. Редакции Алтунина сообщила, что её терпение закончилось. Она написала жалобу в личные сообщения в Instagram Вячеславу Гладкову, раз УК «Аспект» не реагирует на просьбы жильцов. Следующий шаг — суд. Белгородка решилась на иск, так как ущерб нанесён немалый.
Напомним, что на эту управляющую компанию регулярно жалуются жители региона. Не зря «Аспект» располагается в нижних рядах всех рейтингов. Так, в рейтинге эффективности деятельности управляющих компаний за 2020 год ООО «УК по жилью Аспект» стоит в «красной зоне» — на 129-м месте из 139. А в списке УК по районам — на 45-й строчке из 49.
В августе 2020 года писали, что УК задолжала сбытовой компании, а в июле — что задерживала зарплаты своим сотрудникам в течение нескольких месяцев. В марте того же года жильцы одного из домов на Белгородском проспекте в областном центре пожаловались на «Аспект» за то, что компания незаконно установила на их чердаке телекоммуникационное оборудование мобильного оператора. Кроме того, годом ранее УК наказали за игнорирование газовой безопасности: там не смогли предоставить прокуратуре спецжурналы с отметками о проверках вентиляции и дымоходов, акты поквартирного обхода и документы о ежегодных проверках.