Белгородка собирается подать в суд на УК «Аспект» из-за испорченного дорогого ремонта

В том году мы начали делать ремонт в квартире и первым отделали коридор и прихожую, так как были лишь голые панели. В ремонт коридора мы вложили 365 тыс. рублей: укрепили стены, которые были полуразрушены к основанию, поменяли и дозалили полы, купили дорогостоящие материалы, мебель, сменили электрику. И всё это сейчас мокрое. В остальных комнатах квартиры ещё идёт ремонт, в которых как раз были первые протечки, и я с ужасом хожу и проверяю потолок, чтоб не дай бог опять не замкнуло, не промокло и не отвалилось. Карина Алтунина, белгородка