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Белгородец по доброй воле потерял 1,5 млн рублей

12 февраля 2021, 13:05
Фото: ИА «Бел.Ру»
Его обманули лжесотрудники банка. Действовали мошенники по классической схеме, но житель областного центра, побоявшийся потерять средства, всё равно перевёл злоумышленникам деньги. В региональном УМВД личность звонивших не установили, но уголовное дело возбудили.

Очередной жертвой мошенников стал 39-летний белгородец. Ему несколько раз звонили «сотрудники банка»: они предупреждали, что неизвестные якобы хотели оформить на него кредит.

По словам звонивших, обезопасить средства мужчина мог «встречными» кредитами. Белгородец им поверил, оформил два кредита, снял все деньги и перевёл их на обозначенные «безопасные счета». Всего мужчина лишился 1,5 млн рублей.

Личность злоумышленников до сих пор не установили. Возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере по ч. 4 ст. 159 УК РФ. По статье звонившим грозит до десяти лет тюрьмы.

Таким же способом мошенники украли у белгородки полмиллиона рублей. От двух пенсионеров злоумышленники получили 2 млн и 3,5 млн рублей.

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