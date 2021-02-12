Белгородец по доброй воле потерял 1,5 млн рублей

Очередной жертвой мошенников стал 39-летний белгородец. Ему несколько раз звонили «сотрудники банка»: они предупреждали, что неизвестные якобы хотели оформить на него кредит.
По словам звонивших, обезопасить средства мужчина мог «встречными» кредитами. Белгородец им поверил, оформил два кредита, снял все деньги и перевёл их на обозначенные «безопасные счета». Всего мужчина лишился 1,5 млн рублей.
Личность злоумышленников до сих пор не установили. Возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере по ч. 4 ст. 159 УК РФ. По статье звонившим грозит до десяти лет тюрьмы.
Таким же способом мошенники украли у белгородки полмиллиона рублей. От двух пенсионеров злоумышленники получили 2 млн и 3,5 млн рублей.