Ученые оценили потенциал лаборатории нобелевского лауреата Новосёлова

«Нам известно весьма мало о работе мозга. Всегда хотелось получить больше данных. Мы надеемся, что благодаря нашим „умным“ материалам это станет возможным», — сказал Новоселов. Он отметил, что в последнее время синтез материалов с заданными свойствами очень быстро развивался. «Теперь мы не ограничиваемся данным нам природой, — у нас есть возможность выпускать новое, с установленными, иногда очень нетривиальными, свойствами».