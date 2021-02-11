Ученые оценили потенциал лаборатории нобелевского лауреата Новосёлова

Лаборатория Новоселова на базе Московского физико-технического института — стартовый проект Центра изучения мозга и сознания. Работу над ним начали в прошлом году, передает Rosbalt.
«Потанину поступило предложение профинансировать данную лабораторию, а Новоселову — создать ее. Со стороны Потанина это было целевым финансированием», — сказал ученый, руководитель Центра изучения мозга и сознания Тагир Аушев. По мнению ученого, ее открытие станет важным событием для развития современной науки.
«Это первый случай такого крупного финансирования научной лаборатории со стороны бизнеса», — пояснил он. Аушев также добавил, что благодаря частным инвестициям ученые могут акцентировать внимание на сути, а не на формальностях. Осуществляя вложения в фундаментальную науку, бизнес показывает, что инвестирует в будущее, а не живет сегодняшним днем.
Лаборатория будет проводить междисциплинарные исследования, где пересекаются одновременно несколько научных направлений. Новоселов подчеркнул, что особенное внимание уделят разработке технологий ионных транзисторов. В будущем это может привести к открытию незнакомых ранее для науки методов изучения мозга. Кроме этого, ученые могут создать сенсоры для проведения нейрофизиологических исследований. Как рассказал Новоселов, у него есть большое количество идей о воплощении невероятных интерфейсов и компьютеров в жизнь.
«Нам известно весьма мало о работе мозга. Всегда хотелось получить больше данных. Мы надеемся, что благодаря нашим „умным“ материалам это станет возможным», — сказал Новоселов. Он отметил, что в последнее время синтез материалов с заданными свойствами очень быстро развивался. «Теперь мы не ограничиваемся данным нам природой, — у нас есть возможность выпускать новое, с установленными, иногда очень нетривиальными, свойствами».
Перед сотрудниками Центра изучения мозга и сознания стоит очень большая задача, которая требует привлечения экспертов из разных отраслей науки. Как считает Аушев, в XXI веке ученые столкнутся с крупными прорывами в сфере исследования мозга и сознания. «Мы развиваем фундаментальную науку, которая покажет результаты уже для следующих поколений», — подвел он итог.