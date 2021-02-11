Мэр Олимпийской деревни будет назначен новым главой оргкомитета Игр в Токио

Новым главой организационного комитета Олимпийских игр в Токио станет Сабуро Кавабути, сообщает «Советский спорт», ссылаясь на «МК-Спорт».
84-летний Кавабути в настоящее время занимает пост мэра Олимпийской деревни, а также советника в Японской футбольной ассоциации.
Напомним, действующий глава оргкомитета Есиро Мори может покинуть пост из-за скандала вокруг сделанных им сексистских высказываний. Впоследствии Мори извинился за свои высказывания, однако в отставку сразу подавать не стал.
Добавим, что Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года.