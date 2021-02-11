Идеи подарков в День всех влюблённых в Белгороде

Posted 11 февраля 2021, 09:20
Published 11 февраля 2021, 09:20
Modified 1 декабря, 08:33
Updated 1 декабря, 08:33
Идея создания студии возникла у Алексея и Евгении Ярещенко. Первый опыт изготовления сладкого презента был в виде полянки с жирафом другу. Постепенно, день за днём руководитель и шеф-кондитер «Тортышки» изучали новые рецепты, создавали кулинарные шедевры и выпекали десятки сладостей. Из небольшой домашней кондитерской любимое дело переросло в бизнес. И сегодня Алексей вместе с супругой и профессиональной командой помощников творят для жителей Белгорода сладкие чудеса.
Одними из них стали подарки на День всех влюблённых. В преддверии праздника для белгородцев кондитеры испекли пряники, покрытые глазурью с рисунком в стиле «Мы с тобой как…» (стоимость — 350 рублей), торт на двоих из медовых коржей, крем-чиза, малинового конфитюра с украшениями в виде свежих ягод, шоколадных шариков и маленьких медовых сердец (стоимость — 900 рублей) и кейк-попсы «Я тебя люблю!» — измельчённый в крошку нежный и сочный бисквит, смешанный с кремом и покрытый бельгийским шоколадом (стоимость — 400 рублей).
Приобрести сладкие подарки для второй половинки можно в Белгороде на улице Чапаева, 14а. Но из-за большого спроса число презентов ограничено, поэтому лучше оформить заказ заранее.
Помимо тематических сладостей, в студии дизайнерских тортов «Тортышка» выпекают детские, свадебные, корпоративные торты, торты-велюр, цифры, буквы и т. д.
В состав тортов входят только натуральные ингредиенты, без использования полуфабрикатов и заморозки, а все бисквиты, кремы и наполнители изготавливаются непосредственно кондитерской.
В числе сладких чудес большой выбор разнообразных начинок: три шоколада, морковный с апельсиновым курдом, грушевый с клюквой, шоколадно-банановый, молочная девочка, сникерс, фисташка-малина, красный бархат с клубникой, торт-чизкейк «орео», кокосовый, лаванда-ежевика и т. д.
Заказы на изготовление тортов принимаются за одну-две недели до необходимой даты. Срочные заказы лучше делать за три дня. Минимальный вес тортов — 2 кг, а 3D-тортов — 3 кг. На одного гостя рекомендуется заказывать из расчёта 150-250 граммов торта.
Также «Тортышка» предлагает доставку по городу и району. Дата и время обговариваются заранее. Срок годности и хранение торта — 72 часа при температуре от +2 до +4 °C.
Посмотреть фото тортов и оформить заказ можно по ссылкам: http://vk.com/club31948606 и @tortishka_bel.
Вайбер, ватсап — 8 961 163 56 42.