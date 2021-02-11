Идеи подарков в День всех влюблённых в Белгороде

Одними из них стали подарки на День всех влюблённых. В преддверии праздника для белгородцев кондитеры испекли пряники, покрытые глазурью с рисунком в стиле «Мы с тобой как…» (стоимость — 350 рублей), торт на двоих из медовых коржей, крем-чиза, малинового конфитюра с украшениями в виде свежих ягод, шоколадных шариков и маленьких медовых сердец (стоимость — 900 рублей) и кейк-попсы «Я тебя люблю!» — измельчённый в крошку нежный и сочный бисквит, смешанный с кремом и покрытый бельгийским шоколадом (стоимость — 400 рублей).