Депздрав ответил на объявление о сборе денег для находящейся в коме белгородки

Сообщение о сборе средств появилось 11 февраля. Виктор Калашников рассказал «Фонарю», что его жена Виктория почти десять месяцев находится в коме в областной больнице после операции. Девушке могут помочь специалисты из другого города, но им нужно заплатить 400 тыс. рублей. Таких денег у мужчины нет, поэтому к сбору попросили подключиться белгородцев.