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Депздрав ответил на объявление о сборе денег для находящейся в коме белгородки

11 февраля 2021, 12:48
Фото: сайт Белгородской областной клинической больницы
Виктория Калашникова остаётся в коме почти десять месяцев после операции в областной больнице. Её муж сообщил, что супруге готовы помочь специалисты из другого города, но для этого нужно 400 тыс. рублей. В депздраве заявили, что помощь девушке больница окажет бесплатно.

Сообщение о сборе средств появилось 11 февраля. Виктор Калашников рассказал «Фонарю», что его жена Виктория почти десять месяцев находится в коме в областной больнице после операции. Девушке могут помочь специалисты из другого города, но им нужно заплатить 400 тыс. рублей. Таких денег у мужчины нет, поэтому к сбору попросили подключиться белгородцев.

В региональном депздраве ответили на публикацию: «В течение всего периода лечения пациентке оказывается вся необходимая медицинская помощь на базе областной больницы, в том числе — по назначению специалистов медицинских федеральных центров».

В ведомстве сообщили, что в ближайшее время в Белгород приедут с консультацией специалисты ООО «Трансмедавиа» из Москвы. Все услуги по оказанию медпомощи пациентке оплатит Белгородская областная больница Святителя Иоасафа.

Викторию Калашникову в апреле 2020 года госпитализировали с диагнозом «внематочная беременность». Девушке сделали операцию в областной клинической больнице, однако после пациентка не очнулась.

Родственники утверждали, что им неизвестно, что стало причиной комы. По словам Виктора Калашникова, девушка ничем серьёзным не болела.

На одном из брифингов в депздраве в ноябре подтвердили, что белгородка остаётся в реанимации в крайне тяжёлом состоянии. Однако в ведомстве заявили, что выписки из медкарты, схемы лечения и рекомендации экспертов родителям и мужу пациентки предоставили. Виктор Калашников утверждал, что документов им никто не давал.

В конце ноября на фоне многочисленных публикаций в СМИ и жалоб в соцсетях региональное управление МВД возбудило уголовное дело по статье за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершённое вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профобязанностей.

Проблемой заинтересовался и врио губернатора Вячеслав Гладков. Муж Виктории Калашниковой сообщал, что глава региона обещал предоставить спецборт МЧС для транспортировки пациентки.

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