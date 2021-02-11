Депздрав ответил на объявление о сборе денег для находящейся в коме белгородки

Сообщение о сборе средств появилось 11 февраля. Виктор Калашников рассказал «Фонарю», что его жена Виктория почти десять месяцев находится в коме в областной больнице после операции. Девушке могут помочь специалисты из другого города, но им нужно заплатить 400 тыс. рублей. Таких денег у мужчины нет, поэтому к сбору попросили подключиться белгородцев.
В региональном депздраве ответили на публикацию: «В течение всего периода лечения пациентке оказывается вся необходимая медицинская помощь на базе областной больницы, в том числе — по назначению специалистов медицинских федеральных центров».
В ведомстве сообщили, что в ближайшее время в Белгород приедут с консультацией специалисты ООО «Трансмедавиа» из Москвы. Все услуги по оказанию медпомощи пациентке оплатит Белгородская областная больница Святителя Иоасафа.
Викторию Калашникову в апреле 2020 года госпитализировали с диагнозом «внематочная беременность». Девушке сделали операцию в областной клинической больнице, однако после пациентка не очнулась.
Родственники утверждали, что им неизвестно, что стало причиной комы. По словам Виктора Калашникова, девушка ничем серьёзным не болела.
На одном из брифингов в депздраве в ноябре подтвердили, что белгородка остаётся в реанимации в крайне тяжёлом состоянии. Однако в ведомстве заявили, что выписки из медкарты, схемы лечения и рекомендации экспертов родителям и мужу пациентки предоставили. Виктор Калашников утверждал, что документов им никто не давал.
В конце ноября на фоне многочисленных публикаций в СМИ и жалоб в соцсетях региональное управление МВД возбудило уголовное дело по статье за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершённое вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профобязанностей.
Проблемой заинтересовался и врио губернатора Вячеслав Гладков. Муж Виктории Калашниковой сообщал, что глава региона обещал предоставить спецборт МЧС для транспортировки пациентки.