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Белгородское управление лесами подало в суд на «Мираторг-Белгород»

11 февраля 2021, 14:29
Фото: ИА "Бел.Ру"
суд
Дело появилось в картотеке арбитражных дел 10 февраля, поэтому подробности пока неизвестны. Зато есть сумма иска — 73,5 млн рублей.

Управление лесами Белгородской области подало в суд на ООО «Мираторг-Белгород». Иск от 10 февраля 2021 года появился в картотеке арбитражных дел. Дело рассматривается первой инстанцией.

Известно, что иск числится в категории «О возмещении вреда, причинённого в результате нарушений законодательства об охране окружающей среды». Управление лесами требует с ответчика 73,5 млн рублей.

Для справки: по данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Мираторг-Белгород» — это 14-летняя белгородская компания, занимающаяся животноводством. Руководит ею Владимир Прохоров, а 100% доли УК принадлежит ООО АПХ «Мираторг». Выручка от продажи за 2019 год составила 21,4 млрд рублей, а чистая прибыль — 7 млрд рублей.

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