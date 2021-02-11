Белгородское управление лесами подало в суд на «Мираторг-Белгород»

Для справки: по данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Мираторг-Белгород» — это 14-летняя белгородская компания, занимающаяся животноводством. Руководит ею Владимир Прохоров, а 100% доли УК принадлежит ООО АПХ «Мираторг». Выручка от продажи за 2019 год составила 21,4 млрд рублей, а чистая прибыль — 7 млрд рублей.