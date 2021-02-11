Белгородку выгнали из кооператива «Новая жизнь» после оплаты трети стоимости дома

Posted 11 февраля 2021, 09:35
Published 11 февраля 2021, 09:35
Modified 1 декабря, 08:06
Updated 1 декабря, 08:06
В проекте «Новая жизнь» новые проблемы, и снова — с микрорайоном Дубровка. На этот раз из жилищного накопительного кооператива исключили Елену Малахову, которая успела внести больше миллиона рублей за свой будущий дом. В редакцию ИА «Бел.Ру» обратился бывший муж женщины Александр Малахов, который сообщил, что причиной исключения из ЖНК могло стать нежелание застройщика исправлять недочёты строительства.
Ранее редакция «Бел.Ру» уже писала о том, что во многих домах элитного микрорайона будущие жители нашли нарушения и несоответствия ожиданиям. Материалы при строительстве и отделке использовались гораздо более дешёвые, чем было заявлено изначально. Также были нарушения со стороны инженерных решений.
По словам Малахова, положение об условиях участия граждан в проекте «Новая жизнь» не так-то просто найти и прочитать. В тексте документа указано, что ограничением к участию в программе «Новая жизнь. ИЖС» является наличие в собственности у человека и членов его семьи земельного участка и/или индивидуального дома. В том числе и долей в праве на ИЖС. Правда, есть оговорка: исключением являются аварийные дома и дома, которые были введены в эксплуатацию ранее 1992 года.
Официальной причиной отказа в предоставлении забронированного дома и исключения моей жены из жилищно-накопительного кооператива называют наличие у меня в собственности части дома с земельным участком. Дом 1961 года постройки, то есть он проходит по их же (дирекции ЮЗР — прим. ред.) требованиям. А земельный участок — это та земля, на которой дом стоит. Не может же он висеть в воздухе? Александр Малахов
Малахов отмечает, что в документе положения довольно странно составлены некоторые предложения. По его словам, есть путаница с тем, чего не может быть в собственности у участника программы.
Там сказано, что «и/или» дом и земельный участок. По правилам русского языка получается непонятно: земельный участок И дом, или земельный участок ИЛИ дом. Фактически указано, что дом и земельный участок не могут быть в собственности потенциального участника. При этом дом и участок неразрывно связаны между собой, есть отдельный закон, регулирующий это. Логично, что зарегистрированный дом не может быть без земли. Александр Малахов
Почему наличие участка и доли в доме не волновало комиссию, которая принимала документы и изначально включала людей в состав ЖНК? Малахов говорит, что в любой ситуации, когда пайщики были недовольны какими-то моментами строительства, отделки или последующего обслуживания территории, им угрожали исключением из кооператива. Об этом же редакции «Бел.Ру» говорил и другой участник программы, с которым мы общались в середине декабря 2020 года.
Реальной же причиной исключения из кооператива Малахов называет то, что ни его жена, ни он не соглашались принимать дом в том виде, в котором его собирались передать.
Не хотели принимать внутреннюю отделку. По нашей улице (в Дубровке — прим. ред.) есть точно такой же дом, с такой же планировкой, проектом и ремонтом. Он, как в выставочном доме, хотя таковым не является. Вот вам и пожалуйста — кому-то делают хорошо, красиво и качественно, а кому-то, простите, на отвали. Материалы дешёвые, качество работ хромает. Александр Малахов
На одной из встреч участников программы с руководством начальник белгородского департамента строительства и транспорта Евгений Глаголев сказал, что ремонт и внутренняя планировка не могут быть одинаковыми. Якобы качество всё равно будет различаться от объекта к объекту, а причина — разные бригады рабочих. Почему дома с разным качеством работ вообще принимают и не контролируют результат — та ещё загадка. Как и то, почему Глаголев ссылается на разницу ландшафта: дома не могут быть одинаковыми из-за холмов, низин и особенностей грунта в разных местах микрорайона. Куда смотрели проектировщики и разве они не знали, в каком месте будет стоять тот или иной дом?
Изначально Елена Малахова вообще отказалась от внутренней отделки. Стоимость работ пересчитали, исключили расходы на отделку и выставили счёт. Однако в какой-то момент в забронированном доме всё-таки приступили к отделочным работам. Требование будущих жителей дома прекратить и оставить здание без отделки обернулось, по мнению Малахова, исключением из кооператива.
Я даже на общей встрече Глаголева с будущими собственниками задал вопрос: почему Малахову исключили из кооператива? Думаете, мне ответили? Проигнорировали и перешли к обсуждению других тем. Александр Малахов
Стоит отметить, что отказать в приобретении дома в Дубровке, если в собственности есть жильё или участок — вполне логично. Иначе многие захотели бы приобрести индивидуальное жильё по сниженной цене. Да и продавали бы свои квартиры в счёт погашения стоимости дома в Дубровке. Однако возникает закономерный вопрос: куда смотрело руководство проекта «Новая жизнь. ИЖС», когда принимало документы Малаховых, в которых была указана недвижимость в собственности, и почему до поры до времени этот факт никого не смущал?
Сам Малахов говорит о том, что в кооперативе не только у него есть недвижимость в собственности. Да и будущие жители Дубровки — не все совсем уж простые белгородцы. Так, в списке участников ЖНК числится Алина Васильченко — супруга Александра Васильченко, который руководит ЕТК.
Малахов отмечает и то, что на одном из участков, прилегающих к дому в Дубровке, имеется своя скважина. Когда участники кооператива подняли на собрании вопрос о возможности такого бонуса, им ответили отказом, сославшись на то, что «проектом это не предусмотрено».
В Дубровке уже не раз возникали ситуации недопонимания между участниками и руководителями проекта «Новая жизнь. ИЖС». Так, будущим собственникам сообщили, что они должны будут ежемесячно платить за аренду участка, на котором стоит дом, навязывают управляющую компанию и запрещают въезжать на территорию микрорайона на грязном автомобиле.
Собеседник «Бел.Ру» упомянул, что его жена не единственная, кого исключили из кооператива после того, как она стала проявлять недовольство качеством дома и навязываемыми услугами. Одним из участников программы «Новая жизнь. ИЖС» был мужчина, который в 2019 году спас выпавшего из окна ребёнка. Однако из-за того, что он участвовал в коллективных жалобах и не соглашался с правилами, навязываемыми «Дирекцией ЮЗР», его исключили из кооператива.
Редакция «Бел.Ру» направила официальный запрос в «Дирекцию ЮЗР» с просьбой прояснить ситуацию и объяснить, почему Малахову сначала приняли в кооператив, получили от неё 1,2 млн рублей взноса, а потом исключили из ЖНК. Также мы попросили пояснить, получит ли женщина свои деньги обратно и в полном ли объёме.
Дирекция ЮЗР отреагировала на публикацию и прокомментировала ситуацию. Как заявили в компании, участники ЖНК изложили историю с существенными искажениями, а Малахова на данный момент всё ещё числится участником кооператива.