Белгородку выгнали из кооператива «Новая жизнь» после оплаты трети стоимости дома

На одной из встреч участников программы с руководством начальник белгородского департамента строительства и транспорта Евгений Глаголев сказал, что ремонт и внутренняя планировка не могут быть одинаковыми. Якобы качество всё равно будет различаться от объекта к объекту, а причина — разные бригады рабочих. Почему дома с разным качеством работ вообще принимают и не контролируют результат — та ещё загадка. Как и то, почему Глаголев ссылается на разницу ландшафта: дома не могут быть одинаковыми из-за холмов, низин и особенностей грунта в разных местах микрорайона. Куда смотрели проектировщики и разве они не знали, в каком месте будет стоять тот или иной дом?