В Белгороде представили концепцию благоустройства Архиерейской рощи

Вчера, 8 февраля, мэр областного центра Юрий Галдун на своей странице во «ВКонтакте» опубликовал онлайн-голосование за концепции благоустройства трёх общественных пространств: Центрального парка, универсальной спортивной площадки на улице Губкина и Архиерейской рощи.
Что касается урочища, в проекте предлагается создать ещё три автомобильные стоянки: две с улицы Горького и одну с улицы Губкина. Также, согласно концепции, в роще планируют проложить основные пешеходные дорожки из цокольной плитки с наборными ступенями, прогулочные дорожки из гравийной отсыпки (общая протяжённость 4,17 км), маршрут вело-трейл (общая протяжённость 1 км) и пешеходный мост.
Помимо этого проектировщики предлагают создать зону воркаута, амфитеатр, скилл-зону «фоторамку» и познавательный стенд. Также в урочище должна появиться площадка для ТБО.
Напомним, о судьбе Архиерейской рощи договорились врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков и мэр областного центра Юрий Галдун. Гладков посоветовал разместить в урочище терренкур и направить пешеходную дорожку по склону.