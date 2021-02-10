В Белгороде представили концепцию благоустройства Архиерейской рощи

Что касается урочища, в проекте предлагается создать ещё три автомобильные стоянки: две с улицы Горького и одну с улицы Губкина. Также, согласно концепции, в роще планируют проложить основные пешеходные дорожки из цокольной плитки с наборными ступенями, прогулочные дорожки из гравийной отсыпки (общая протяжённость 4,17 км), маршрут вело-трейл (общая протяжённость 1 км) и пешеходный мост.