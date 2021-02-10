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В Белгороде представили концепцию благоустройства Архиерейской рощи

10 февраля 2021, 04:12
Фото: страница Юрия Галдуна во "ВКонтакте"
На своей странице во «ВКонтакте» мэр областного центра Юрий Галдун предложил белгородцам проголосовать за концепции благоустройства трёх общественных пространств, среди которых Архиерейская роща. Согласно проекту, в урочище может появиться амфитеатр, скилл-зона и вело-трейл.

Вчера, 8 февраля, мэр областного центра Юрий Галдун на своей странице во «ВКонтакте» опубликовал онлайн-голосование за концепции благоустройства трёх общественных пространств: Центрального парка, универсальной спортивной площадки на улице Губкина и Архиерейской рощи.

Что касается урочища, в проекте предлагается создать ещё три автомобильные стоянки: две с улицы Горького и одну с улицы Губкина. Также, согласно концепции, в роще планируют проложить основные пешеходные дорожки из цокольной плитки с наборными ступенями, прогулочные дорожки из гравийной отсыпки (общая протяжённость 4,17 км), маршрут вело-трейл (общая протяжённость 1 км) и пешеходный мост.

Фото: страница Юрия Галдуна во "ВКонтакте"

Помимо этого проектировщики предлагают создать зону воркаута, амфитеатр, скилл-зону «фоторамку» и познавательный стенд. Также в урочище должна появиться площадка для ТБО.

Напомним, о судьбе Архиерейской рощи договорились врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков и мэр областного центра Юрий Галдун. Гладков посоветовал разместить в урочище терренкур и направить пешеходную дорожку по склону.

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