В Белгороде на женщину-таксиста напал пассажир

На водителя «Городского такси» Татьяну напал пассажир. Произошло это 7 февраля. Женщина забрала его вечером с улицы Победы, 81, и сначала мужчина вёл себя обычно, хотя и было ясно, что находился в состоянии алкогольного опьянения. Они ехали до села Петропавловка, но когда проезжали село Беломестное, пассажир внезапно схватил Татьяну за горло и начал душить.
О случившимся сообщает телеграм-канал «Жесть Белгород». Белгородка остановила машину, нажала кнопку тревоги и выбежала из авто. Мужчина начал бежать за ней, но пострадавшей помог коллега: таксист остановился, оттолкнул напавшего и вызвал полицейских.
Татьяна написала заявление, и буйного пассажира даже задержали, но позже отпустили, выписав только штраф. Возбуждать уголовное дело отказались, потому что решили, что телесных повреждений для этого недостаточно.
Напомним, летом 2020 года на таксиста напал пьяный пассажир с оружием. На помощь мужчине также пришли его коллеги.