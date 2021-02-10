В Белгороде на женщину-таксиста напал пассажир

На водителя «Городского такси» Татьяну напал пассажир. Произошло это 7 февраля. Женщина забрала его вечером с улицы Победы, 81, и сначала мужчина вёл себя обычно, хотя и было ясно, что находился в состоянии алкогольного опьянения. Они ехали до села Петропавловка, но когда проезжали село Беломестное, пассажир внезапно схватил Татьяну за горло и начал душить.