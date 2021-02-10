Судьбу Свято-Троицкого квартала в Белгороде обсудят на публичной дискуссии

Мероприятия запланированы на 19 и 20 февраля. В первый день вышеперечисленные специалисты, а также представители администрации отправятся в экспедицию по кварталу, отметят ключевые объекты и представят свою точку зрения по развитию площадки. Экспертная сессия пройдёт с 13:00 до 18:00.