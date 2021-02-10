Судьбу Свято-Троицкого квартала в Белгороде обсудят на публичной дискуссии

В Белгороде в течение двух дней архитекторы, историки, журналисты, социологи будут обсуждать дальнейшее развитие Свято-Троицкого квартала. Речь идёт об участке, расположенном между проспектом Славы, улицей 50-летия Белгородской области, Свято-Троицким бульваром и проспектом Богдана Хмельницкого.
Мероприятия запланированы на 19 и 20 февраля. В первый день вышеперечисленные специалисты, а также представители администрации отправятся в экспедицию по кварталу, отметят ключевые объекты и представят свою точку зрения по развитию площадки. Экспертная сессия пройдёт с 13:00 до 18:00.
На следующий день, 20 февраля, в «Точке кипения» с 11:00 до 13:30 состоится публичная дискуссия ««Белгород: каким может быть Свято-Троицкий квартал?». В ней могут участвовать и горожане, но только после предварительной регистрации.
В тот же день с 16:00 до 17:00 эксперты составят перечень основных проблем и ограничений, которые мешают развитию квартала, и обсудят его потенциал.
Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, также будет работать онлайн-платформа вовлечения «Чего хочет город». Белгородцы могут оставить своё мнение о будущем Свято-Троицкого квартала на портале.
Конкретные предложения по развитию территории сформируют по итогам сессий.
Мероприятия организует Институт «Стрелка». Напомним, что специалисты КБ «Стрелка» занимались разработкой дизайн-проекта набережной реки Везёлки в парке Победы.
О будущем Свято-Троицкого квартала в Белгороде говорили не раз. Так, руководитель жилищного управления горадминистрации Наталья Бодякова рассказала, что специалисты работают над концепцией для участка, однако окончательного решения, что будет на месте старых двухэтажных домов, ещё нет.
Врио губернатора Вячеслав Гладков предложил не застраивать квартал жильём, а сделать из него историческую часть города. Мэр Юрий Галдун с ним согласился, но добавил, что это решение потребует больших вложений.