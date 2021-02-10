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Руководство Белгородского строительного колледжа объяснило появление грибов на стенах

10 февраля 2021, 12:56
Фото: телеграм-канал "Жесть Белгород"
Проблема произошла в одном из учебных корпусов: несколько аудиторий пришлось на время закрыть, занятия там не проводятся. Пары возобновятся после устранения протекания и проведения косметического ремонта. К работам приступят, когда позволит погода.

В соцсетях распространились фотографии, сделанные в Белгородском строительном колледже. Очевидцы запечатлели проросшие большие грибы и чёрную плесень, которые разместились прямо на стенах аудиторий.

Спустя время руководство учебного заведения прокомментировало сложившуюся ситуацию. В корпусе БСК на улице Менделеева, 4 из-за низких температур «произошло размораживание стакана водосточной воронки на кровле». Из-за этого намокли участки стен, расположенные близко к стояку внутренней ливневой канализации.

Проблемы появились в четырёх аудиториях: № 102, 201, 302 и 402. Эти аудитории сейчас закрыты, занятия там не проводятся. Пары в помещениях возобновятся после того, как протекание устранят, а в здании проведут косметический ремонт.

Как говорится в объяснении, подписанном директором колледжа Александром Русановым, необходимые материалы для работ уже закупили. Подрядчика для замены стояка ливневой канализации определили.

Работы займут 2-3 дня, но нужно дождаться прекращения осадков и необходимых погодных условий: дневной температуры не ниже -3 °С и не менее двух дней без дождя и снега.

Напомним, что белгородцы сообщали в соцсетях, что уже жаловались на проблему — даже в департамент образования. Справиться с протеканием обещали якобы за три дня, но в итоге ничего не изменилось.

Отметим, что корреспондент ИА «Бел.Ру» пытался взять комментарий у представителей Белгородского строительного колледжа. В приёмной сотрудника редакции направили к некоему Олегу Владимировичу, но на звонок он так и не ответил.

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