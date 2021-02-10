Руководство Белгородского строительного колледжа объяснило появление грибов на стенах

В соцсетях распространились фотографии, сделанные в Белгородском строительном колледже. Очевидцы запечатлели проросшие большие грибы и чёрную плесень, которые разместились прямо на стенах аудиторий.
Спустя время руководство учебного заведения прокомментировало сложившуюся ситуацию. В корпусе БСК на улице Менделеева, 4 из-за низких температур «произошло размораживание стакана водосточной воронки на кровле». Из-за этого намокли участки стен, расположенные близко к стояку внутренней ливневой канализации.
Проблемы появились в четырёх аудиториях: № 102, 201, 302 и 402. Эти аудитории сейчас закрыты, занятия там не проводятся. Пары в помещениях возобновятся после того, как протекание устранят, а в здании проведут косметический ремонт.
Как говорится в объяснении, подписанном директором колледжа Александром Русановым, необходимые материалы для работ уже закупили. Подрядчика для замены стояка ливневой канализации определили.
Работы займут 2-3 дня, но нужно дождаться прекращения осадков и необходимых погодных условий: дневной температуры не ниже -3 °С и не менее двух дней без дождя и снега.
Напомним, что белгородцы сообщали в соцсетях, что уже жаловались на проблему — даже в департамент образования. Справиться с протеканием обещали якобы за три дня, но в итоге ничего не изменилось.
Отметим, что корреспондент ИА «Бел.Ру» пытался взять комментарий у представителей Белгородского строительного колледжа. В приёмной сотрудника редакции направили к некоему Олегу Владимировичу, но на звонок он так и не ответил.