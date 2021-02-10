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На выделенной полосе на улице Щорса в Белгороде забуксовал автобус

10 февраля 2021, 11:21
Фото: Бел.Ру
Вечером 9 февраля корреспондент ИА «Бел.Ру» не мог уехать из-за буксующего автобуса.
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Щорса

В половину седьмого вечера на остановке «Костюкова» по улице Щорса в Белгороде минут 10 буксовал автобус № 111. После водитель снизил скорость и медленно стал подниматься в гору.

Из-за этого инцидента ожидающие на остановке белгородцы некоторое время не могли уехать. Вновь прибывающие автобусы объезжали остановку задолго до неё по автомобильной полосе, чтобы не застрять вместе с № 111.

Вчера же в «Авто Белгород» выложили видео с ДТП на Щорса, которое случилось 9 февраля. Из-за новой конструкции дороги автобусу пришлось выезжать на встречную полосу, иначе продолжить движение не было возможности.

Напомним, 13 декабря автобус недалеко от села Шопино Яковлевского горокруга покатился по гладкой корке льда и врезался в припаркованный рядом автомобиль, никто не пострадал.

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