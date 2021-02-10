На выделенной полосе на улице Щорса в Белгороде забуксовал автобус

В половину седьмого вечера на остановке «Костюкова» по улице Щорса в Белгороде минут 10 буксовал автобус № 111. После водитель снизил скорость и медленно стал подниматься в гору.
Из-за этого инцидента ожидающие на остановке белгородцы некоторое время не могли уехать. Вновь прибывающие автобусы объезжали остановку задолго до неё по автомобильной полосе, чтобы не застрять вместе с № 111.
Вчера же в «Авто Белгород» выложили видео с ДТП на Щорса, которое случилось 9 февраля. Из-за новой конструкции дороги автобусу пришлось выезжать на встречную полосу, иначе продолжить движение не было возможности.
Напомним, 13 декабря автобус недалеко от села Шопино Яковлевского горокруга покатился по гладкой корке льда и врезался в припаркованный рядом автомобиль, никто не пострадал.