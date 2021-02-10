Белгородский депздрав прокомментировал историю со справкой на транслите

Ранее жительница Губкинского горокруга рассказала в соцсетях о том, как ей выдали справку об отсутствии коронавируса в областной клинической больнице. Загвоздка заключалась в том, что в документе данные не перевели на английский язык, а просто напечатали русские слова латиницей.
Об ошибке девушка узнала уже за границей, когда удивлённый таможенник изучал справку.
Историю прокомментировал региональный депздрав. В пресс-службе ведомства подтвердили, что девушка обращалась в областную больницу за результатами ПЦР-диагностики. Ей услугу оказали в индивидуальном порядке и бесплатно.
Некорректной справка получилась из-за технического сбоя, заявили в депздраве. А также добавили, что «в настоящее время медицинские организации области не оказывают услуги по переводу документов на иностранные языки, в том числе медицинской документации».
Напомним, что в областной больнице тоже сослались на техническую ошибку и заявили, что данный инцидент был единичным.
Сама девушка рассказала журналистам ИА «Бел.Ру», что всё закончилось благополучно: её пропустили на границе даже с таким результатом теста.