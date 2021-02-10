Белгородский депздрав прокомментировал историю со справкой на транслите

Ранее жительница Губкинского горокруга рассказала в соцсетях о том, как ей выдали справку об отсутствии коронавируса в областной клинической больнице. Загвоздка заключалась в том, что в документе данные не перевели на английский язык, а просто напечатали русские слова латиницей.