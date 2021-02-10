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Белгородский депздрав прокомментировал историю со справкой на транслите

10 февраля 2021, 10:27
Фото: ИА «Бел.Ру»
В ведомстве заявили, что при выдаче документа произошёл технический сбой, из-за чего справку заполнили некорректно. При этом в депздраве добавили, что медорганизации в Белгородской области не переводят документы на иностранные языки. Девушке услугу оказали в индивидуальном порядке.

Ранее жительница Губкинского горокруга рассказала в соцсетях о том, как ей выдали справку об отсутствии коронавируса в областной клинической больнице. Загвоздка заключалась в том, что в документе данные не перевели на английский язык, а просто напечатали русские слова латиницей.

Об ошибке девушка узнала уже за границей, когда удивлённый таможенник изучал справку.

Фото: из личного архива белгородки

Историю прокомментировал региональный депздрав. В пресс-службе ведомства подтвердили, что девушка обращалась в областную больницу за результатами ПЦР-диагностики. Ей услугу оказали в индивидуальном порядке и бесплатно.

Некорректной справка получилась из-за технического сбоя, заявили в депздраве. А также добавили, что «в настоящее время медицинские организации области не оказывают услуги по переводу документов на иностранные языки, в том числе медицинской документации».

Напомним, что в областной больнице тоже сослались на техническую ошибку и заявили, что данный инцидент был единичным.

Сама девушка рассказала журналистам ИА «Бел.Ру», что всё закончилось благополучно: её пропустили на границе даже с таким результатом теста.

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#Новости#Депздрав#Коронавирус#Губкинский горокруг#Белгородская областная клиническая больница#Справка#Общество
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