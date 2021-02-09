Шандалович предложил возмещать диабетикам Карелии стоимость датчиков глюкозы

Как сообщает karelinform.ru, ранее жители региона часто обращались к Элиссану Шандаловичу с просьбой рассмотреть возможность на государственном уровне облегчить финансовую нагрузку на страдающих сахарным диабетом. Один датчик для инсулиновой помпы, необходимый для измерения уровня глюкозы в крови, стоит около 3,5 тысячи рублей. В год их покупка обходится человеку в сумму до 170 000 рублей.