Шандалович предложил возмещать диабетикам Карелии стоимость датчиков глюкозы

Posted 9 февраля 2021, 16:12
Published 9 февраля 2021, 16:12
Modified 18 сентября 2022, 11:24
Updated 18 сентября 2022, 11:24
Как сообщает karelinform.ru, ранее жители региона часто обращались к Элиссану Шандаловичу с просьбой рассмотреть возможность на государственном уровне облегчить финансовую нагрузку на страдающих сахарным диабетом. Один датчик для инсулиновой помпы, необходимый для измерения уровня глюкозы в крови, стоит около 3,5 тысячи рублей. В год их покупка обходится человеку в сумму до 170 000 рублей.
Шандалович выступил одним из авторов поправки к законопроекту о мерах поддержки, в соответствии с которой граждане льготных категорий смогут получать устройства бесплатно. Первая редакция документа предполагала, что регион будет компенсировать половину стоимости аппаратов.
К льготным категориям относятся дети до 18 лет, студенты очной формы до 23 лет, беременные женщины и те, чьим детям еще не исполнилось три года. По словам Шандаловича, новые меры поддержки потребуют выделения 5 млн рублей из бюджета ежегодно. Спикер также отметил, что администрация понимает важность помощи людям с таким заболеванием, поэтому нашла необходимые средства.