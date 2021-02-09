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Posted 9 февраля 2021, 16:12

Published 9 февраля 2021, 16:12

Modified 18 сентября 2022, 11:24

Updated 18 сентября 2022, 11:24

Шандалович предложил возмещать диабетикам Карелии стоимость датчиков глюкозы

9 февраля 2021, 16:12
В комитете по здравоохранению и соцполитике Законодательного собрания Карелии во втором чтении рассмотрели законопроект о дополнительных мерах поддержки жителей, больных сахарным диабетом. Поправки к документу касаются оплаты необходимого медоборудования.

Как сообщает karelinform.ru, ранее жители региона часто обращались к Элиссану Шандаловичу с просьбой рассмотреть возможность на государственном уровне облегчить финансовую нагрузку на страдающих сахарным диабетом. Один датчик для инсулиновой помпы, необходимый для измерения уровня глюкозы в крови, стоит около 3,5 тысячи рублей. В год их покупка обходится человеку в сумму до 170 000 рублей.

Шандалович выступил одним из авторов поправки к законопроекту о мерах поддержки, в соответствии с которой граждане льготных категорий смогут получать устройства бесплатно. Первая редакция документа предполагала, что регион будет компенсировать половину стоимости аппаратов.

К льготным категориям относятся дети до 18 лет, студенты очной формы до 23 лет, беременные женщины и те, чьим детям еще не исполнилось три года. По словам Шандаловича, новые меры поддержки потребуют выделения 5 млн рублей из бюджета ежегодно. Спикер также отметил, что администрация понимает важность помощи людям с таким заболеванием, поэтому нашла необходимые средства.

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