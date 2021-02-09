Маленькая Швейцария под Белгородом: где активно провести снежные выходные

Здесь созданы все условия для активного, семейного и драйвого отдыха на заснеженных склонах в экологически чистой зоне. В числе услуг комплекса — катание на горных лыжах, сноуборде и сноутюбе. Цены демократичные. К примеру, в будние дни со вторника по четверг комплект сноуборда, куда входит доска, крепление и ботинки, на целый день стоит всего 1500 рублей. А комплект для катания на лыжах с креплением, ботинками и палками обойдётся на это же время в 1400 рублей. Что касается сноутюба — захватывающего развлечения, которое понравится людям любого возраста, — плата за абонемент на 20 проходов вместе с арендой в выходные и праздничные дни символическая — 800 рублей.