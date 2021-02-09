Маленькая Швейцария под Белгородом: где активно провести снежные выходные

Posted 9 февраля 2021, 14:39
Published 9 февраля 2021, 14:39
Modified 1 декабря, 08:48
Updated 1 декабря, 08:48
Среди живописных склонов лесопарковой зоны расположился спортивно-оздоровительный комплекс «Альпика». Это один из самых современных спортивных курортов Белгородской области.
Здесь созданы все условия для активного, семейного и драйвого отдыха на заснеженных склонах в экологически чистой зоне. В числе услуг комплекса — катание на горных лыжах, сноуборде и сноутюбе. Цены демократичные. К примеру, в будние дни со вторника по четверг комплект сноуборда, куда входит доска, крепление и ботинки, на целый день стоит всего 1500 рублей. А комплект для катания на лыжах с креплением, ботинками и палками обойдётся на это же время в 1400 рублей. Что касается сноутюба — захватывающего развлечения, которое понравится людям любого возраста, — плата за абонемент на 20 проходов вместе с арендой в выходные и праздничные дни символическая — 800 рублей.
Для начинающих лыжников в спортивно-оздоровительном комплексе работают профессиональные инструкторы, услугами которых могут воспользоваться желающие освоить или усовершенствовать технику катания на лыжах или сноуборде. Помимо этого, на базе есть кресельная канатная дорога и бугельный подъёмник для катающихся (стоимость в будние дни за 15 подъёмов всего 600 рублей), а система искусственного оснежения позволяет продлить зимний сезон, поддерживая работоспособность трасс при недостаточном снежном покрове и температурных колебаниях.
На территории парк-отеля расположен ресторан «Шале» в котором вы сможете завершить свой насыщенный и активный день, насладившись вкусными блюдами и бокалом игристого в уютной атмосфере. Для маленьких гостей работает детская комната. Среди предлагаемых блюд, которые готовят профессиональные повара, ароматный борщ или суп, сочные куриные и рыбные котлеты, гуляш или шницель, лёгкий «Цезарь» с курицей или креветками, душистая сёмга на углях или стейк из свиной шеи под перечным соусом. Для ценителей изысканных напитков в ресторане можно согреться красными и игристыми винами, шампанским или крепким алкоголем, а можно заказать кофе или авторский чай.
На этом сюрпризы «Альпики» не заканчиваются! Если в выходные выбраться за город нет возможности — заказывайте альпийскую еду домой. Для вас приготовят блюда на любой вкус! Вкуснейшая пицца на тонком тесте, сытная вок-лапша в коробочках и нежные роллы из свежих морепродуктов. Разнообразное меню по приятным ценам: пицца от 290 руб, вок-лапша — от 195 рублей, сеты — от 620 рублей, роллы — от 80 рублей.
Если покататься на снежных горка всё-таки получилось, но в конце насыщенного дня уезжать не хочется — можно остаться в комфортных номерах гостиницы и продолжить наслаждаться вечерними видами снежного леса. Для гостей «Альпика» предлагает размещение в двухместном номере «Комфорт» с завтраком. Цена — 4500 рублей. Стандартный двухместный номер с двумя отдельными кроватями — 2800 рублей, улучшенный двухместный номер с континентальным завтраком — 3000 рублей или стандартный двухместный номер с континентальным завтраком за 2800 рублей. Для ценителей комфорта можно остановиться в двухместном номере «Люкс». Стоимость вместе с континентальным завтраком — 4500 рублей. Если же в компании больше двух человек, есть возможность забронировать трёхместный номер с завтраком за 3500 рублей.
Остались вопросы? Звоните по номеру 8 (962) 307-00-42 или +7 (47-22) 38-08-80, или приезжайте по адресу: посёлок Дубовое, улица Донецкая, 26, чтобы убедиться, что Швейцария совсем близко!