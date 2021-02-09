Эксперт считает, что Вячеслав Гладков привлечёт в регион инновации

Posted 9 февраля 2021, 13:10
Published 9 февраля 2021, 13:10
Modified 1 декабря, 08:11
Updated 1 декабря, 08:11
Политический аналитик, замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал решение врио губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова привлечь к работе в правительстве региона знакомых ему по прошлым работам людей. Новые назначения глава региона произвёл 8 февраля 2021 года.
Новым главой департамента внутренней и кадровой политики стал Алексей Папченя. До этого он три года был директором «Ставропольского телевидения», а также советником врио губернатора.
Новым лицом в Белгородском регионе стал и Иван Будлов, бывший сотрудник Генпрокуратуры РФ. Он назначен на должность референта Вячеслава Гладкова.
Также человеком извне оказался Владимир Базаров, который занял пост советника губернатора Белгородской области по нацпроектам и областным программам. Ранее он был заместителем губернатора Севастополя.
Политолог Владимир Шаповалов говорит о том, что такой подход врио губернатора оправдан. С одной стороны, Гладков сохраняет приоритет местных кадров, с другой — приглашает в регион новых людей, которые имеют интересный опыт и могут привнести инновации и предложить неожиданные решения.
Если это приносит пользу и даёт эффект, то эти решения будут восприниматься позитивно. Кроме того, стоит учитывать аргумент, что кадры извне способны привнести в регион новации, которых здесь нет. Но данные новации должны ложиться на местный опыт. В команде должны быть в обязательном порядке местные кадры, которые имеют представление об особенностях региона. Владимир Шаповалов
Эксперт отмечает, что Гладков грамотно распределяет сферы ответственности между кадрами. Так, департамент здравоохранения возглавил Андрей Иконников, бывший главный врач детской областной больницы. Логично, что этот человек знает особенности медицины в регионе и сможет компетентно управлять сферой здравоохранения, добавляет Шаповалов. В случае же внутренней и кадровой политики появление людей из других регионов было весьма предсказуемо и может положительно отразиться на дальнейшем развитии области.