Эксперт считает, что Вячеслав Гладков привлечёт в регион инновации

Если это приносит пользу и даёт эффект, то эти решения будут восприниматься позитивно. Кроме того, стоит учитывать аргумент, что кадры извне способны привнести в регион новации, которых здесь нет. Но данные новации должны ложиться на местный опыт. В команде должны быть в обязательном порядке местные кадры, которые имеют представление об особенностях региона. Владимир Шаповалов