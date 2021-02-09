Белгородское УФАС нашло сговор при ремонте Соборной площади

УФАС рассматривает вопрос о возбуждении дела об административном нарушении в отношении «Арбета» и чиновников городской администрации по части 2 статьи 14.32 КоАП РФ. Должностное лицо могут оштрафовать на сумму от 20 до 50 тысяч рублей или дисквалифицировать на срок до трёх лет. Юридическое лицо может выплатить до половины начальной стоимости предмета торгов, но не более 4% выручки за этот год. Для «Арбета» сумма может составить до 7,4 млн рублей.