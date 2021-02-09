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Белгородское УФАС нашло сговор при ремонте Соборной площади

9 февраля 2021, 14:09
Фото: Бел.Ру
Антимонопольщики признали, что при капитальном ремонте главной площади областного центра администрация города и завод «Арбет» заключили соглашение, по которому провели торги с нужным поставщиком.

Завод и чиновников могут оштрафовать, сообщает «Фонарь». Нарушения нашли при ремонте, произведённом в 2018 году.

Представители завода «Арбет» на заседаниях по делу в УФАС заявили, что изначально компания заходила на объект, когда не было понимания, будут ли на реконструкцию затрачены бюджетные деньги. «Арбет» заключил трёхсторонний договор с управлением капитального строительства Белгорода и фондом развития «Деловая инициатива», по которому начали демонтировать старую плитку и подготавливать основание под новую.

Но после работы пришлось проводить через госзакупки. Основные работы по контракту обошлись в 66 млн рублей. Только ремонт в итоге произвели до проведения торгов.

УФАС рассматривает вопрос о возбуждении дела об административном нарушении в отношении «Арбета» и чиновников городской администрации по части 2 статьи 14.32 КоАП РФ. Должностное лицо могут оштрафовать на сумму от 20 до 50 тысяч рублей или дисквалифицировать на срок до трёх лет. Юридическое лицо может выплатить до половины начальной стоимости предмета торгов, но не более 4% выручки за этот год. Для «Арбета» сумма может составить до 7,4 млн рублей.

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