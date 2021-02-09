Белгородский учитель Андрей Федотов собрал в TikTok почти миллион подписчиков

В одном из интервью белгородский учитель поделился, что завёл TikTok из-за депрессии. Неудачные занятия спортом привели к тому, что мужчина провёл несколько месяцев в больнице и был в крайне подавленном настроении. Тогда ему помог совет учеников установить популярное приложение. «К тому моменту у нас уже было несколько отснятых роликов об особенностях школьной жизни, которые мы постили в инстаграме. Конечно же, я сразу их загрузил и в TikTok. К моменту моей выписки из больницы у меня уже была аудитория 150 000 человек», — делится учитель с Glamour.