Белгородский учитель Андрей Федотов собрал в TikTok почти миллион подписчиков

Андрей Федотов уже несколько лет популярен как в Белгородской области, так и за её пределами. Мужчина ведёт свой блог в Instagram (48,5 тыс. подписчиков) и на YouTube (50,7 тыс. подписчиков), где публикует видео о школе, активно привлекая учеников. Некоторые ролики получаются просто смешными, а некоторые — ещё и познавательными. Андрей преподаёт английский язык и удачно использует это в своих соцсетях. Он публикует немало постов, в которых учит подписчиков иностранным словам и популярным фразам.
Белгородец успел сняться в передаче на федеральном канале, посотрудничать с певицей Юлианной Карауловой, со многими популярными блогерами и даже записать собственный трек. Недавно учитель завёл аккаунт ещё и в TikTok. И хотя многие называют эту социальную сеть «местом деградации», Федотов так не считает.
Для некоторых этот контент кажется неприемлемым для здравомыслящего человека с высшим образованием, но давайте разберёмся! Лично мне хватает быть серьёзным на работе. Постоянно гонимся куда-то, чтобы успеть натаскать детей к финальным государственным тестам. В подобных роликах есть какая-то отдушина, где можно подурачиться, забыть о статусе и положении и просто получить массу впечатлений. Андрей Федотов, учитель-блогер
В TikTok у Федотова уже более 950 тыс. подписчиков. В связи с этим газета «Вести образования» внесла его в свой топ-6 учителей, на которых обязательно стоит подписаться. Когда у Андрея было 882 тыс. фолловеров, издание поставило его на четвёртое место, сразу после вологодского учителя английского языка Евгения Курчанова (3,5 млн), преподавателя математики Юлии Опешко (61 тыс.) и физрука Евгения Черемисова (18 тыс.).
В одном из интервью белгородский учитель поделился, что завёл TikTok из-за депрессии. Неудачные занятия спортом привели к тому, что мужчина провёл несколько месяцев в больнице и был в крайне подавленном настроении. Тогда ему помог совет учеников установить популярное приложение. «К тому моменту у нас уже было несколько отснятых роликов об особенностях школьной жизни, которые мы постили в инстаграме. Конечно же, я сразу их загрузил и в TikTok. К моменту моей выписки из больницы у меня уже была аудитория 150 000 человек», — делится учитель с Glamour.
Напомним, что департамент образования Белгородской области недавно назвал TikTok опасным. Ведомство опубликовало памятку, в которой предупредило, что на этой платформе практически невозможно контролировать, какой контент смотрит ребёнок. Кроме того в департаменте считают, что за детьми в TikTok пристально следят педофилы.