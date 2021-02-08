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В Белгороде открыли голосование по проектам Центрального парка и Архиерейской рощи

8 февраля 2021, 15:05
Фото: https://pixabay.com
голосование
Голосование за концепцию развития Центрального парка, Архиерейской рощи и спортивной площадки на улице Губкина опубликовал мэр Белгорода. Проекты прилагаются внутри голосования.

Мэр Белгорода Юрий Галдун 8 февраля запустил онлайн-голосование. Он попросил горожан отдать свой голос за или против концепции развития трёх территорий областного центра: Центрального парка, Архиерейской рощи и универсальной спортплощадки на улице Губкина.

Красочные проекты, планы и схемы каждого отдельного места прикреплены внутри голосования. Посмотреть на них можно, перейдя по ссылкам. Там же описано по пунктам, какими были и какими станут эти места после обновления.

В онлайн-голосовании есть три варианта ответа — поддерживаю, не поддерживаю и другое. Видимо, в последнем можно вписывать свои предложения и замечания. Проголосовать можно сколько угодно раз.

Напомним, что роща и парк в Белгороде стали лидерами голосования на странице врио губернатора Вячеслава Гладкова. Подготовительными работами в Архиерейской роще уже занимаются: её очищают от мусора.

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