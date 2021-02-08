В Белгороде открыли голосование по проектам Центрального парка и Архиерейской рощи

Мэр Белгорода Юрий Галдун 8 февраля запустил онлайн-голосование. Он попросил горожан отдать свой голос за или против концепции развития трёх территорий областного центра: Центрального парка, Архиерейской рощи и универсальной спортплощадки на улице Губкина.
Красочные проекты, планы и схемы каждого отдельного места прикреплены внутри голосования. Посмотреть на них можно, перейдя по ссылкам. Там же описано по пунктам, какими были и какими станут эти места после обновления.
В онлайн-голосовании есть три варианта ответа — поддерживаю, не поддерживаю и другое. Видимо, в последнем можно вписывать свои предложения и замечания. Проголосовать можно сколько угодно раз.
Напомним, что роща и парк в Белгороде стали лидерами голосования на странице врио губернатора Вячеслава Гладкова. Подготовительными работами в Архиерейской роще уже занимаются: её очищают от мусора.