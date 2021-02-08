Сколько бензина может купить белгородец на среднюю ЗП

Воронежская область находится на несколько мест ниже. Здесь на среднюю месячную зарплату можно купить меньше топлива — 702 литра. При этом его стоимость немного ниже, чем в Белгородской области — 44,18 рубля. Процент подорожания также ниже — 2,7%.