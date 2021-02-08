Сколько бензина может купить белгородец на среднюю ЗП

За основу в исследовании взяли среднемесячную зарплату начала 2021 года у жителей регионов и цену бензина марки АИ-92 на середину января 2021.
Житель Белгородской области на среднюю месячную зарплату может купить 725 литров бензина АИ-92, его литр в области стоит 44 рубля 20 копеек. За год стоимость бензина в регионе увеличилась на 3,2%. В рейтинге регионов белгородцы на 47-м месте по доступности топлива.
Воронежская область находится на несколько мест ниже. Здесь на среднюю месячную зарплату можно купить меньше топлива — 702 литра. При этом его стоимость немного ниже, чем в Белгородской области — 44,18 рубля. Процент подорожания также ниже — 2,7%.
Самое большое количество бензина на среднемесячную зарплату в начале 2021 года можно купить на Крайнем Севере и в Москве, меньше всего — в республиках Северного Кавказа и Ивановской области. А самый дешёвый бензин АИ-92 — в Челябинской области, там его стоимость составляет 40 рублей 4 копейки.