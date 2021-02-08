Клиенты Татфондбанка могут лишиться вкладов из-за компании «Нэфис»

При этом арбитражному суду удалось выявить еще несколько странных моментов, касающихся завода СМС. К строительству завода приступили еще в 2013 году, оборудование купили в 2014-м. Еще до подписания кредитного договора был возведен трехэтажный каркас с перекрытием из колонн и плит. При этом представители завода и «Нэфис Косметикс» утверждали, что, когда брали заем, были выполнены только земляные работы, сделан котлован и укреплен грунт.