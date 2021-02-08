Клиенты Татфондбанка могут лишиться вкладов из-за компании «Нэфис»

Агентство по страхованию вкладов (АСВ), которое ведет поиск и продажу активов финансовой организации, пытается разобраться, в частности, в финансовых отношениях банка с компанией «Нэфис Косметикс».
Как сообщают «Новые известия», летом 2016 года Татфондбанк предоставил на основании заключенного кредитного договора заводу по производству синтетических моющих средств (СМС) заем в размере 3,9 млрд. рублей. Обеспечение по кредиту предоставили «Нэфис Косметикс» и входящий в ее группу Казанский маслоэкстракционный завод (КМЭЗ). При этом и реализация продукции завода по производству СМС планировалась через сеть «Нэфис».
Татфондбанк успел выдать заемщику большую долю денежных средств в сумме 3,4 млрд рублей. Остаток по кредиту завис, так как Банком России была отозвана лицензия. Далее завод по производству СМС обратился в Арбитражный суд Татарстана с иском о внесении изменений в кредитный договор, его продлении и уменьшении процентной ставки. В результате условия изменили, как просил заемщик.
При этом предприятие «Нэфис Косметикс» запустило процесс, целью которого было признание обеспечительных договоров недействительными. Суд поддержал его и в этом вопросе. Как тогда казалось, у компании имелись все возможности для завершения постройки завода и старта выпуска моющих средств.
Но в 2018 году была начата процедура добровольной ликвидации завода и признания его банкротом. Этого потребовали сразу несколько компаний, среди которых был сам завод, Татфондбанк, предприятия «АКФКН» и «Нэфис Косметикс».
При этом арбитражному суду удалось выявить еще несколько странных моментов, касающихся завода СМС. К строительству завода приступили еще в 2013 году, оборудование купили в 2014-м. Еще до подписания кредитного договора был возведен трехэтажный каркас с перекрытием из колонн и плит. При этом представители завода и «Нэфис Косметикс» утверждали, что, когда брали заем, были выполнены только земляные работы, сделан котлован и укреплен грунт.
Получается, что в банке брали кредит на то, что уже готово? Именно так полагают эксперты АСВ. По их предположениям, заем в сумме 3,4 млрд рублей применялся для разных финансовых операций внутри группы компаний «Нэфис», при том что предприятие уже благополучно было построено и без заемных средств.
Также выяснили, что у завода есть задолженность перед своей материнской компанией «Нэфис» в размере 1 млрд 230 млн рублей. Возможно, что интересы компании поставят выше, чем интересы бывших вкладчиков Татфондбанка, у которых, возможно, не получится вернуть свои средства.