Что известно о новом главе ДВКП Белгородской области Алексее Папчене

Алексей Папченя родился 2 ноября 1980 года. Первое образование он получил в 2003 году в Высшем училище искусств в столице по специальности «режиссура». Позже, в 2009 году, Алексей отучился в Московском государственном университете культуры и искусств. Его специальностью были «массовые коммуникации». Степень бакалавра журналистики Папченя получил лишь в 2019 году в том же вузе Москвы.
Мужчина всегда был вовлечён в общественную деятельность: работает в медиасфере уже 23-й год, был старшим продюсером «Единой Медиа Группы» и телеканала «Наука 2.0», руководил студией видеопроизводства и был директором ГАУ Ставропольского края «Ставропольское телевидение». Кроме того, Алексей Леонидович успел поработать в PR-агентстве «Апологет», одним из соучредителей которого выступала Тина Канделаки — продюсер, журналист, телеведущая, а ныне генеральный продюсер федерального канала «Матч ТВ». Звезде, по данным «СПАРК-Интерфакс», принадлежала доля в 25% в уставном капитале компании.
Также мужчина занимал кресло советника нынешнего врио губернатора Белгородской области, когда Вячеслав Гладков был замгубернатора Севастополя и руководителем аппарата правительства Ставропольского края. С 8 февраля 2021 года работа с Гладковым возобновилась благодаря новой должности Папчени — глава департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области.
В правительстве области рассказали, что Алексей — профессиональный медиаменеджер, но, несмотря на это, его личная активность в соцсетях — не для всякого глаза. В Facebook аккаунт Папчени открыт, но из публикаций в основном — пейзажи и редкие кадры с коллегами. Из последнего — запостил новость о том, что «начал работать в компании „Советник губернатора Белгородской области“». А вот в Instagram его профиль закрыт. Следить за жизнью нового лица в регионе можно лишь тем, кому Алексей лично одобрит подписку.
Сетевому изданию Fonar.TV Папченя рассказал о своих планах на новом месте. Говорит, что сначала внимательно изучит эффективность работы департамента, а потом займётся работой с молодёжью, так как Вячеслав Гладков всегда уделяет особое внимание этому направлению.