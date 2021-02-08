Что известно о новом главе ДВКП Белгородской области Алексее Папчене

В правительстве области рассказали, что Алексей — профессиональный медиаменеджер, но, несмотря на это, его личная активность в соцсетях — не для всякого глаза. В Facebook аккаунт Папчени открыт, но из публикаций в основном — пейзажи и редкие кадры с коллегами. Из последнего — запостил новость о том, что «начал работать в компании „Советник губернатора Белгородской области“». А вот в Instagram его профиль закрыт. Следить за жизнью нового лица в регионе можно лишь тем, кому Алексей лично одобрит подписку.