Белгородец нанёс ущерб Adidas, Reebok и другим фирмам на 713 тысяч рублей

Мужчина как представитель ООО весной 2020 года продавал обувь товарных знаков Adidas, Reebok, FILA, Nike в шебекинском магазине. По информации местного суда, эта обувь была контрафактом, потому что производилась не по официальной технологии указанных компаний. К тому же, предприниматель нарушил исключительные права известных фирм.
Ущерб компании Adidas AG в итоге оценили в 110 658,7 рубля, Reebok International Ltd — в 44 376,08 рубля, FILA — в 213 084 рубля, Nike Innovate C.V. — в 345 762 рубля.
Предприниматель свою вину полностью признал. Суд приговорил его к обязательным работам сроком на 400 часов по статье за незаконное использование средств индивидуализации товаров (ч. 1 ст. 180 УК РФ).
112 пар обуви, которые служили вещественными доказательствами, уничтожат. Приговор в законную силу не вступил.
По той же статье уголовное дело возбуждали против жителя региона, который продавал поддельную детскую спортивную одежду с логотипами известных производителей. Ущерб тогда оценили в 300 тыс. рублей.
В другом случае белгородские таможенники нашли в рейсовом автобусе 6,8 тыс. штук самоклеющихся товарных этикеток известного швейцарского бренда по продаже средств защиты растений. Правообладатель товарного знака признал себя потерпевшим и оценил ущерб в 33,5 млн рублей. Шла речь о возбуждении уголовного дела.