Белгородец нанёс ущерб Adidas, Reebok и другим фирмам на 713 тысяч рублей

Мужчина как представитель ООО весной 2020 года продавал обувь товарных знаков Adidas, Reebok, FILA, Nike в шебекинском магазине. По информации местного суда, эта обувь была контрафактом, потому что производилась не по официальной технологии указанных компаний. К тому же, предприниматель нарушил исключительные права известных фирм.