Алексей Татаев: Молодежной сборной России по силам выиграть чемпионат Европы

«Хотелось бы достичь хорошего результата на Евро, – рассказал Татаев в интервью для «Советского спорта». – Главная цель? Выиграть, конечно. У всех такое отношение в России… Когда говоришь, что хочешь выиграть чемпионат, все смеются: «Ты чего, мы же русские!» Этот менталитет надо убрать, Когда один говорит: «Наша цель – выиграть», все должны сказать: «Да, мы сможем!»