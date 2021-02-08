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Алексей Татаев: Молодежной сборной России по силам выиграть чемпионат Европы

8 февраля 2021, 18:17
Фото: pxhere.com
На предстоящем турнире россияне выступят в одной группе с командами Исландии, Франции и Дании.

Защитник молодежной сборной России по футболу Алексей Татаев, который выступает в Чехии за клуб «Млада-Болеслав», оценил перспективы российской команды на чемпионате Европы 2021 года.

«Хотелось бы достичь хорошего результата на Евро, – рассказал Татаев в интервью для «Советского спорта». – Главная цель? Выиграть, конечно. У всех такое отношение в России… Когда говоришь, что хочешь выиграть чемпионат, все смеются: «Ты чего, мы же русские!» Этот менталитет надо убрать, Когда один говорит: «Наша цель – выиграть», все должны сказать: «Да, мы сможем!»

Групповой этап молодежного Евро пройдет в Словении и Венгрии с 24 по 31 марта, а стадия плей-офф – с 31 мая по 6 июня. Россияне попали в группу С, где сыграют против сборных Исландии, Франции и Дании.

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