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В Париже хотят сделать аналог белгородской улицы Щорса

7 февраля 2021, 12:47
Фото: bus-bordsdemarne.iledefrance-mobilites.fr
На одной из дорог столицы Франции выделенные полосы планируют сделать по центру дороги. Эта идея — часть реализации проекта мэра города Анн Идальго по реорганизации движения для удобства пешеходов и велосипедистов.
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Щорса

В Париже собираются ввести новую автобусную линию между станцией Val de Fontenay и железнодорожным вокзалом Chelles-Gournay. На это обратил внимание паблик «Белгород — это интересно».

При этом при обустройстве выделенных полос для общественного транспорта пропускную способность на некоторых участках уменьшат.

Сами полосы планируют расположить по центру дороги, в одну сторону оставить единственную полосу для автомобилей, добавить островки безопасности.

По этой транспортной оси в день проезжает от 17 до 29 тысяч автомобилей. Движение общественного транспорта там затруднено.

Автобус по этой магистрали должен будет ходить в час пик каждые три минуты. Длина автобусных путей составит 8,3 км. Параллельно ей будет идти велодорожка такой же протяжённости.

Эта идея — ещё один проект от мэра Парижа Анн Идальго, известной своими радикальными урбанистическими взглядами. В 2016 году она запустила проект «Париж дышит» и стала перекрывать по воскресеньям для машин часть улиц и кварталов, а скорость движения на многих участках ограничила до 30 км/ч.

Напомним, реконструкция Щорса в Белгороде полностью завершится в 2021 году. К концу года в городе планируют ввести новую систему общественного транспорта. Новый проект в областном центре вызвал серьёзную полемику среди жителей города. В январе на Щорса провели встречу для белгородцев с участием врио губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, мэра города Юрия Галдуна и других ответственных за проект чиновников. Проект реконструкции оценят федеральные эксперты.

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