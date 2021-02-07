В Париже хотят сделать аналог белгородской улицы Щорса

Эта идея — ещё один проект от мэра Парижа Анн Идальго, известной своими радикальными урбанистическими взглядами. В 2016 году она запустила проект «Париж дышит» и стала перекрывать по воскресеньям для машин часть улиц и кварталов, а скорость движения на многих участках ограничила до 30 км/ч.