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Студенты Белгорода не знали, что участвовали в записи ролика в поддержку президента

7 февраля 2021, 07:04
Фото: кадр из видео
Депутаты горсовета областного центра и облдумы опубликовали на своих страницах в Instagram видеоролик «Путин — наш президент» с участием студентов института искусств и культуры. Оказалось, что студентов не предупредили, что они участвуют в этом флешмобе.

Вечером 5 февраля на страницах депутата облдумы Ивана Конева и депутата горсовета Белгорода Ильи Салмина опубликовали видео. В нём студенты в актовом зале машут флагами и руками под песню группы «Любэ» «За тебя, Родина-мать!» На видео наложили крики хором «Путин — наш президент!» и «Владимир Владимирович, мы с вами!».

Оказалось, что студенты не знали, в какой акции они участвуют. Об этом в комментариях к посту Ильи Салмина сообщила Светлана Матушкина, чей сын учится в Белгородском институте искусств и культуры.

«Сын мне сказал, что они по указке преподавателей два дня были на репетиции какой-то патриотической акции. Ребятам никто не говорил, что это всё делается в поддержку президента. Депутат горсовета всех ввёл в заблуждение, а студентов просто использовали», — рассказала она.

Начальник управления культуры Белгородской области Константин Курганский отметил в разговоре с журналистом издания «7×7», что в управлении ничего не знали о съёмках в институте культуры.

«Это внутреннее дело института. Они студенты творческого вуза, и они могут участвовать в любых флешмобах. У них подобные постановки на любую тематику проходят по десять раз в день. Мы за этим не следим. У них и так всё хорошо получается», — сообщил чиновник.

#Новости#Студенты#Институт культуры и искусств#Флешмоб#Президент#Нарочно не придумаешь#Новости Белгорода#Общество
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