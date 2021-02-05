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Posted 5 февраля 2021, 15:13

Published 5 февраля 2021, 15:13

Modified 1 декабря, 08:20

Updated 1 декабря, 08:20

Вячеслав Гладков с семьёй провакцинируется от коронавируса

5 февраля 2021, 15:13
Сюжет
Губернатор
Врио губернатора Белгородской области объявил о том, что в понедельник пойдёт на вакцинацию от COVID-19. Вместе с ним от коронавируса привьётся его семья. Глава региона стоял в очереди более двух недель.

В своём Telegram-канале врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков сказал, что 8 февраля пойдёт на вакцинацию от коронавируса. По его словам, записался он давно и стоял в очереди более двух недель. Делать прививку от коронавируса Гладков отправится не один: вместе с ним на вакцинацию записалась его семья.

Также глава региона сказал, что видит, какой интерес у жителей области вызывает тема вакцинации от ковида. По его словам, прививка является главным оружием в борьбе с коронавирусом. Чтобы показать пользу вакцины на своём примере Гладков пообещал делиться ощущениями после прививки.

Спасибо всем за обратную связь, стараемся оперативно реагировать на все вопросы. Со своей стороны, тоже буде регулярно делиться с вами ощущениями после вакцинации. Вячеслав Гладков

Врио губернатора пообещал рассказывать о своих ощущениях после прививки в Instagram или на канале в Telegram.

Также Гладков сказал, что 5 февраля регион получил очередную партию вакцины, которая составляет 11340 доз препарата. До конца рабочего дня транш распределят по районам области.

#Новости#Общество#Губернатор#Вакцина#Коронавирус#Новости Белгорода#Вакцины
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