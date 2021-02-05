Вячеслав Гладков с семьёй провакцинируется от коронавируса

В своём Telegram-канале врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков сказал, что 8 февраля пойдёт на вакцинацию от коронавируса. По его словам, записался он давно и стоял в очереди более двух недель. Делать прививку от коронавируса Гладков отправится не один: вместе с ним на вакцинацию записалась его семья.